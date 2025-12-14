最後一搏 賭場牌照15日核發 皇后區居民14日冒雪再抗議

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
皇后區居民14日冒雪聚集可樂娜再次抗議，呼籲州博彩委員會否決花旗球場(City Field)周邊的大都會公園(Metropolitan Park)賭場建案。(記者鄭怡嫣／攝影)
皇后區居民14日冒雪聚集可樂娜再次抗議，呼籲州博彩委員會否決花旗球場(City Field)周邊的大都會公園(Metropolitan Park)賭場建案。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約州賭場設址委員會(Gaming Facility Location Board)日前建議核發三張下州賭場牌照，州博彩委員會將於15日召開會議，預計會後將發布牌照的最終裁決結果，皇后區部分居民14日冒雪聚集可樂娜再抗議，呼籲委員會否決鄰近法拉盛的花旗球場(City Field)周邊的大都會公園(Metropolitan Park)賭場建案，表示這將對包括法拉盛在內的鄰近社區都造成重大傷害，多個社區屆時恐面臨迫遷與租金上漲等衝擊。

皇后區居民14日冒雪聚集可樂娜再次抗議，呼籲州博彩委員會否決花旗球場(City ...
皇后區居民14日冒雪聚集可樂娜再次抗議，呼籲州博彩委員會否決花旗球場(City Field)周邊的大都會公園(Metropolitan Park)賭場建案。(記者鄭怡嫣／攝影)

曾拒絕在州參議會提出將花旗球場周邊公園用地改畫為賭場用地的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)當日到場聲援，並形容此次集會是反對賭場的「最後一搏」。她表示，賭場建案自施工階段起便會為社區帶來各種環境衝擊；在經濟與治安層面，羅斯福大道目前已存在大量有組織犯罪，賭場只會讓這一情況雪上加霜。

拉莫斯直言，賭場是「洗錢的完美場所」，高頻交易與龐大的現金流將為有組織犯罪提供更大的活動空間，「甚至可能導致更多女性被販運，被脅迫從事性工作」。她也批評部分自稱「民主社會主義者」的進步派民選官員，在此議題上卻未公開反對，令人寒心。

牧師Jim Swanson表示，幾個月前有人拿著問卷來他家談設在威利點的「家庭中心」，他反問那裡就是賭場建地，對方則開始支支吾吾。他表示這是一場「掛羊頭賣狗肉」(bait and switch)的把戲，「就像有人在我家附近設火車站說是為了我的便利，卻沒有告訴我那裡其實是個直接部署在社區裡的有毒廢棄物處理站。賭場不會為我們的社區帶來任何好處」。

法拉盛公平發展和城市規畫聯盟(FED UP Coalition)成員之一的法拉盛工人中心表示，若州博彩委員會最終核發三張賭場牌照，法拉盛周圍方圓14哩內將出現三座巨型賭場，恐導致不少家庭「家破人亡」，他們呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)仿效拉莫斯，公開表態反對大都會公園賭場提案。

