涉盜竊皇后區家得寶319次 13人被控780罪

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區地方檢察官凱茲與州長霍楚宣布破獲一起皇后區史上最大零售盜竊案。(皇后區地檢辦公室提供)
皇后區地方檢察官凱茲與州長霍楚宣布破獲一起皇后區史上最大零售盜竊案。(皇后區地檢辦公室提供)

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)與州長霍楚(Kathy Hochul)宣布破獲一起皇后區史上最大零售盜竊案，13名被告因涉嫌在家得寶(Home Depot)盜竊各類商品並出售給黑市，被控以780項罪名起訴。他們共在包括紐約州在內的128家門店盜竊319次，涉案價值超過220萬元。

根據皇后區地檢，從2024年8月14日至2025年9月11日，該犯罪團夥每天早上5時30分在皇后區東艾姆赫斯特(East Elmhurst)停車場集合，法拉盛居民迪亞茲(Armando Diaz)是頭目，他們在那裡策畫當天的「作案行動」，盜竊目標由各店網頁及應用程式商品清單決定。

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz，左)與州長霍楚(Kathy Ho...
皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz，左)與州長霍楚(Kathy Hochul，右)宣布破獲一起皇后區史上最大零售盜竊案。(皇后區地檢辦公室提供)

之後，團夥成員分別進入店內，沿走道瀏覽，通過耳機通話並接收迪亞茲的指示。被盜物品通常置於大型垃圾桶或購物車中被運出，有時用石膏板或膠合板遮擋，並由其他成員分散店員注意力。此外，還有專人負責外部監控並指揮車輛移動。常見被盜商品包括絕緣套件、屋頂反光塗料、電動工具、空調、煙霧與一氧化碳探測器。

起訴書指出，被告有時在一天內甚至光顧同一家家得寶達四次，單日作案金額約在1800元至3萬5000元不等，午餐後還繼續作案。之後，贓物由五名收贓人員接手。迪亞茲將物品運入其住宅、貨車或汽車內。

皇后區地方檢察官凱茲與州長霍楚宣布破獲一起皇后區史上最大零售盜竊案，圖為部分贓物...
皇后區地方檢察官凱茲與州長霍楚宣布破獲一起皇后區史上最大零售盜竊案，圖為部分贓物展示。(皇后區地檢辦公室提供)

法院在10日授權搜索與該案相關三處住宅、14個倉庫及八輛車，繳獲大量贓物，估值約150萬元，總價值尚在清點中。同日，13名被告中的11人出庭受審，被控四級共謀及一、三、四級重大竊盜、第一至第四級持有贓物等罪名。另有一名被告在逃，另一名則將於稍後受審。盜竊團夥若定罪最高可判25年有期徒刑，收贓者則可判最高15年。

