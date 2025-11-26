我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

高德曼致函市警局長 追問警員、蒙面ICE特工衝突受傷詳情

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會眾議員高德曼致函市警局長蒂池，追問警員與蒙面ICE特工衝突受傷詳情。(記者馬璿／攝影)
國會眾議員高德曼致函市警局長蒂池，追問警員與蒙面ICE特工衝突受傷詳情。(記者馬璿／攝影)

代表曼哈頓華埠等社區的國會眾議員高德曼(Dan Goldman)25日致函紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)，就11月12日發生、導致多名警員受傷的執法事件提出多項質詢，並要求警方說明聯邦移民及海關執法局(ICE)人員未清楚表明身分所造成的相關風險。

根據信件，事件發生在11月12日，市警當天接獲多通來自曼哈頓164街與百老匯大道附近居民的報案，稱有武裝、蒙面人士在街上強行將他人拉離車輛；警員到場後，目擊數名男子追逐一名個體，疑似正在發生暴力犯罪，因而迅速介入。

直至警方干預後，這些男子才口頭表明自身為ICE探員。事件中多名警員受「輕傷」，但警方至今未公開傷勢細節與受傷原因。高德曼指出，這並非首次有聯邦人員未配戴識別標誌、身穿便服並遮掩面部在社區執法，引發誤會。他表示，近期此類行動已使民眾多次誤以為暴力犯罪正在發生，紛紛撥打911求助，更曾出現不法分子假冒ICE探員犯案的情況。

他強調，當聯邦探員未能或不願清楚表明身分時，地方警員與市民都被置於不必要的風險之中。信中指出，ICE的執法方式迫使市警成員在毫無事前資訊下，必須於瞬間判斷對方是聯邦探員或犯罪者，這不僅造成執法混亂，也為前線警員及民眾帶來可避免的安全危險。

他在信中向蒂池提出多項詢問，包括：受傷警員的傷勢與受傷經過；自今年1月20日以來，市警共接獲多少宗涉及聯邦移民執法人員未適當表明身分的報告；警方是否曾在不知情的情況下與國土安全部人員於街頭發生對峙；市警是否已向前線人員發布應對無識別聯邦探員的操作指引；以及有無向國土安全部正式表達公共安全風險方面的關切。

ICE 暴力犯罪 曼哈頓

上一則

紐約公共圖書館最佳 鄧敏靈「紀錄之書」入選

下一則

檢方：孫雯、胡驍報稅申報虧損 卻買2棟數百萬元豪宅
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

檢舉洗車場抓移民 波士頓大學生PO文炫耀 網路吵翻

檢舉洗車場抓移民 波士頓大學生PO文炫耀 網路吵翻
ICE掃蕩下求生 芝加哥移民夫婦照常擺攤：才不會意志消沉

ICE掃蕩下求生 芝加哥移民夫婦照常擺攤：才不會意志消沉
川普政府再解雇5名舊金山移民法官 目前只剩9人

川普政府再解雇5名舊金山移民法官 目前只剩9人
洛城男被ICE抓捕失蹤逾6周 家屬怕他已「不在人世」

洛城男被ICE抓捕失蹤逾6周 家屬怕他已「不在人世」

熱門新聞

自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境