我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

曼達尼公布過渡諮詢委員會400人名單 何永康、姚久安入選

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼達尼公布新一屆市府過渡諮詢委員會400人名單，新增了勞工正義和社區組織兩大小組，顯示其有意延續此前的進步左派路線。圖為曼達尼造訪位於華埠的CAAAV總部。(記者范航瑜／攝影)
曼達尼公布新一屆市府過渡諮詢委員會400人名單，新增了勞工正義和社區組織兩大小組，顯示其有意延續此前的進步左派路線。圖為曼達尼造訪位於華埠的CAAAV總部。(記者范航瑜／攝影)

紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日公布了一份超過400人的過渡諮詢委員會名單，旨在協助即將於明年上任的新市府制訂政策與人事任命。委員會共分為17個領域，其中包括帶有明顯左派色彩的團隊。何永康(Wayne Ho)和姚久安(Jo-ann Yoo)等亞裔社區活躍人士入選了委員會。

根據曼達尼公布的詳細名單，數百名委員被分配在17個小組中，分別涵蓋藝術與文化、社區組織、社區安全、刑事司法、經濟發展、應急事務、政府運作、衛生、住房、移民正義、法律事務、小商業、社會服務、技術、交通與基礎設施、勞工正義以及青年與教育領域。其中，勞工正義和社區組織兩個小組在此前的市長交接團隊中從未出現過，且成員大量來自工會和社運組織，其中包括唐人街住客協會(CAAAV)以及市主計長辦公室等，顯示曼達尼希望延續他在競選期間所走的帶有民主社會主義色彩的進步路線。

曼達尼在11月勝選後，已任命四名過渡團隊共同主席，包括亞當斯市府前第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)、前聯邦貿易委員會主席莉娜汗(Lina Khan)、紐約市聯合勸募會(UWNYC)總裁波妮(Grace Bonilla)、以及前市府衛生與公共服務副市長哈佐格(Melanie Hartzog)。

本次公布的諮詢委員會將由共同主席監督，根據他們在各自領域內的經驗和資源向新市長推薦執政團隊人選以及政策建議等，其中部分人選可能直接進入市府工作。根據曼達尼團隊發布的消息，新一屆市府目前有約1萬7000個職缺虛位以待，其中包括約2600個警察職位、2500個公校教師職位以及1600個懲教局職位等。

在名單中，社區服務機構華人策畫協會(CPC，簡稱華策會)主席何永康入選了公共服務小組，亞美聯盟(AAF)前任主席姚久安入選社區安全小組，而在競選中幫助曼達尼深耕華人社區的「CAAAV 政聲」組織主任沈悅欣(Alina Shen)則入選了住房小組。

曼達尼 華人 亞當斯

上一則

中斷一年 薩克斯五大道百貨「聖誕燈光秀」回來了

下一則

23歲男時報廣場遇刺亡 曼哈頓中城嚴重犯罪率未降反升
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「川曼會」緩解緊張關係 曼達尼笑稱：仍認為川普是法西斯

「川曼會」緩解緊張關係 曼達尼笑稱：仍認為川普是法西斯
黃敏儀攜華超發金雞、氣炸鍋 送暖社區

黃敏儀攜華超發金雞、氣炸鍋 送暖社區
松柏之家感恩節盛會 400嘉賓歡聚

松柏之家感恩節盛會 400嘉賓歡聚
川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

熱門新聞

來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…