曼達尼公布過渡諮詢委員會400人名單 何永康、姚久安入選

曼達尼公布新一屆市府過渡諮詢委員會400人名單，新增了勞工正義和社區組織兩大小組，顯示其有意延續此前的進步左派路線。圖為曼達尼造訪位於華埠的CAAAV總部。(記者范航瑜／攝影)

紐約候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)24日公布了一份超過400人的過渡諮詢委員會名單，旨在協助即將於明年上任的新市府制訂政策與人事任命。委員會共分為17個領域，其中包括帶有明顯左派色彩的團隊。何永康(Wayne Ho)和姚久安(Jo-ann Yoo)等亞裔社區活躍人士入選了委員會。

根據曼達尼公布的詳細名單，數百名委員被分配在17個小組中，分別涵蓋藝術與文化、社區組織、社區安全、刑事司法、經濟發展、應急事務、政府運作、衛生、住房、移民正義、法律事務、小商業、社會服務、技術、交通與基礎設施、勞工正義以及青年與教育領域。其中，勞工正義和社區組織兩個小組在此前的市長交接團隊中從未出現過，且成員大量來自工會和社運組織，其中包括唐人街住客協會(CAAAV)以及市主計長辦公室等，顯示曼達尼希望延續他在競選期間所走的帶有民主社會主義色彩的進步路線。

曼達尼在11月勝選後，已任命四名過渡團隊共同主席，包括亞當斯 市府前第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)、前聯邦貿易委員會主席莉娜汗(Lina Khan)、紐約市聯合勸募會(UWNYC)總裁波妮(Grace Bonilla)、以及前市府衛生與公共服務副市長哈佐格(Melanie Hartzog)。

本次公布的諮詢委員會將由共同主席監督，根據他們在各自領域內的經驗和資源向新市長推薦執政團隊人選以及政策建議等，其中部分人選可能直接進入市府工作。根據曼達尼團隊發布的消息，新一屆市府目前有約1萬7000個職缺虛位以待，其中包括約2600個警察職位、2500個公校教師職位以及1600個懲教局職位等。

在名單中，社區服務機構華人 策畫協會(CPC，簡稱華策會)主席何永康入選了公共服務小組，亞美聯盟(AAF)前任主席姚久安入選社區安全小組，而在競選中幫助曼達尼深耕華人社區的「CAAAV 政聲」組織主任沈悅欣(Alina Shen)則入選了住房小組。