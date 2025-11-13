以信用卡盜竊近萬元棒球及寶可夢卡 男遭通緝

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市警五分局通緝男子涉信用卡詐騙，盜走近萬元棒球與寶可夢卡。(NYPD提供)
紐約市警五分局通緝男子涉信用卡詐騙，盜走近萬元棒球與寶可夢卡。(NYPD提供)

一名男子涉嫌在市警(NYPD)曼哈頓華埠五分局轄區中的一間商舖內，以信用卡詐欺手法竊走價值近1萬元的棒球及寶可夢(Pokémon)卡片，目前正遭通緝。

市警表示，案件發生於10月20日上午約11時40分，地點位於華埠拉菲逸街(Lafayette St.)244號的一間商舖內。當時，一名身分不明的男子進入店內，以信用卡嘗試購物遭拒後，趁店員不注意，在接觸式支付終端上自行輸入指令，成功繞過交易限制，隨即夾帶大批高價收藏卡片離開現場。

紐約市警五分局通緝男子涉信用卡詐騙，盜走近萬元棒球與寶可夢卡。(NYPD提供)
紐約市警五分局通緝男子涉信用卡詐騙，盜走近萬元棒球與寶可夢卡。(NYPD提供)

犯案後，嫌犯自拉菲逸街徒步向南逃離，去向不明。此次事件無人受傷。根據警方提供的嫌犯特徵，該男子膚色中等，案發時身穿黑色棒球帽、黑色連帽上衣、黑色短褲、白色長襪與白色運動鞋，並背有一個多色包袋。

本次案發店舖名為「CardVault by Tom Brady」，為一家專注於體育集換卡、紀念品與潮流收藏品的零售品牌。其原品牌名稱為CardVault，2025年初由七次取得超級碗冠軍的前國家美式足球聯盟(NFL)四分衛布拉迪(Tom Brady)投資並取得五成股權後，品牌名稱被變更。事發店舖為該品牌在紐約市的首間旗艦店，才於10月8日開幕。

據市警統計，截至11月9日，五分局轄區共錄得1137主要罪案，較去年同期的1191宗下降約4.5%。其中，本案所屬的重大竊盜案件下降8.2%，從667宗降至612宗。

紐約市警五分局通緝男子涉信用卡詐騙，盜走近萬元棒球與寶可夢卡。(NYPD提供)
紐約市警五分局通緝男子涉信用卡詐騙，盜走近萬元棒球與寶可夢卡。(NYPD提供)

警方已公開涉案者影像，呼籲知情人士提供信息。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

華埠 紐約市 曼哈頓

