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38歲男貝瑞吉華人店鋪前遭毆打搶劫 警緝4嫌

記者胡聲橋／紐約報導
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貝瑞吉圍毆搶劫案1號嫌疑人。(警方提供)
貝瑞吉圍毆搶劫案1號嫌疑人。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉華人店鋪前上月中旬發生一起搶劫案，一名男子遭四名男女圍毆並被搶走鏈子。警方於2日公布了四名涉案者的照片，予以通緝。

此案發生在市警68分局轄區。根據警方消息，5月12日淩晨約1時35分，此案發生在貝瑞吉4大道交86街附近的華人店鋪前。當時，四名身分不明的男女與一名38歲男性受害者發生爭吵後，四名男女對受害者拳打腳踢，並從受害者身上強行扯下一條鏈子後徒步逃走，去向不明。受害者身受輕傷，沒有在現場接受治療。

貝瑞吉圍毆搶劫案2號嫌疑人。(警方提供)
貝瑞吉圍毆搶劫案2號嫌疑人。(警方提供)

警方稱，這四名嫌犯年齡均為25至35歲。包括一名女性，中等膚色，中等身材，棕色眼睛，留著黑色長髮，她最後一次露面時身穿淺色襯衫、黑褲子和黑白相間的鞋子。以及一名中等膚色男性，身材矮小，留著山羊鬍，棕色眼睛，最後一次露面時身穿黑背心、黑褲子、紅白襯衫，戴著一頂紅色漁夫帽。

貝瑞吉圍毆搶劫案3號嫌疑人。(警方提供)
貝瑞吉圍毆搶劫案3號嫌疑人。(警方提供)

第三位男嫌中等膚色，中等身材，棕色眼睛，留有鬍鬚，最後一次露面時身穿黑連帽衫、黑短褲、黑襪子和白鞋，戴著一頂印有「NY」字樣的深藍色棒球帽。最後一位男嫌身材魁梧，中等膚色和棕色眼睛，最後一次露面時身穿多色連帽衫、黑褲、紅色Crocs涼鞋，戴眼鏡。

貝瑞吉圍毆搶劫案4號嫌疑人。(警方提供)
貝瑞吉圍毆搶劫案4號嫌疑人。(警方提供)

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華人 布碌崙 布魯克林

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