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2男夜宿垃圾箱被當垃圾「處理」 1死1重傷

記者高雲兒／紐約報導
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長島康馬克兩名男子清晨在一處購物中心的垃圾箱內睡覺時，被垃圾車當作廢棄物一並傾倒進車廂，其中一人傷重不治，另一人受傷送醫。圖為兩人被發現的中學。(谷歌地圖)
長島康馬克兩名男子清晨在一處購物中心的垃圾箱內睡覺時，被垃圾車當作廢棄物一並傾倒進車廂，其中一人傷重不治，另一人受傷送醫。圖為兩人被發現的中學。(谷歌地圖)

紐約州蘇福克郡(Suffolk County)警方29日表示，兩名男子清晨在長島康馬克(Commack)一處購物中心的垃圾箱內睡覺時，被垃圾車當作廢棄物一併傾倒進車廂，其中一人傷重不治，另一人受傷送醫。

事件發生於康馬克地區退伍軍人紀念公路(Veterans Memorial Highway)旁的一處商業區。根據警方調查，垃圾箱屬於該購物中心多家商戶共用，兩名男子疑似為遊民，因夜間無棲身之所，在大型垃圾箱內過夜。事發當日早上，清潔公司派出垃圾車前來清運垃圾，未察覺箱內有人，便直接操作機械臂將整箱垃圾傾倒至車內。

垃圾車在開出近五哩後，停靠於一中學時，一名學校工友驚見有男子位於垃圾車車頂，通知司機停車。

當地消防局副局長費瑞爾(Michael Frail)表示，這名男子奇蹟般地爬出垃圾堆，腿部受傷，已送往醫院治療。

然而，另一名被埋在更深層垃圾中的男子就沒那麼幸運。救援人員將他移出時，已沒有生命跡象。

目前，警方仍在釐清事故原因與死者身分，呼籲目擊者或知情人士提供相關線索。

長島 紐約州 遊民

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