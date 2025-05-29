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8大道刺殺情婦案 被告判囚25年

記者胡聲橋╱紐約報導
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8大道刺殺情婦案被告陳昇茂獲刑25年。(本報檔案照)
8大道刺殺情婦案被告陳昇茂獲刑25年。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)8大道情婦被刺案發生六年後，法官最終於28日為被告陳昇茂(Sheng Mao Chen，音譯)量刑，陳昇茂獲刑25年，出獄後還需監視居住五年。此前，陳昇茂被裁定一級過失殺人罪(first degree manslaughter)成立，25年監禁是這一罪名的最高刑期。

此案的主審法官是韓裔法官陳丹尼(Danny Chun)。28日上午，現年49歲的被告陳昇茂戴著手銬，在法警的押送下進入法院。陳昇茂身穿米黃色上衣和黃色褲子，面無表情。

法庭首先聽取了死者鄭秀容的丈夫江先生(Mr.Jiang，音譯)的發言。江先生說，妻子慘遭殺害對他本人和兩個兒子造成了很大的傷害，鄭秀容的父母悲傷不已，整日以淚洗面，他的母親也很傷心，於2022年不幸去世。他希望法庭為死者主持公道。

被告陳昇茂在法庭發言說，他自己從未否認殺死了鄭秀容的事實，但他為自己辯護說，正是死者到他家滋事的極端行為，使他想保護自己的妻子和兩個兒子。他在衝動之下殺了人，他感到很後悔，他也不想有這樣的結果，他要對妻子和兒子道歉，希望法庭能給他一次改過自新的機會。

法官陳丹尼發言指出，這是一起謀殺案，被告陳昇茂一次又一次用刀刺向一名無助的女性，導致其死亡，而且這也是一次故意殺人案，造成了極大的混亂。根據紐約州相關法律，判陳昇茂入獄25年，出獄後還需監視居住五年。得知量刑結果後，陳昇茂一言不發，神色黯然地在法警的押送下離開法庭。

陳昇茂的辯護律師表示，他曾經試圖請求法官判被告15年監禁，從結果看，法官判的是最高刑期。他對此表示遺憾，不過這名辯護律師表示，他會為被告提出上訴。

大約有十多名陳昇茂的親屬朋友旁聽了這次量刑，他們都認為法官量刑過重。他們說陳昇茂是在迫不得已的情況下犯罪的，情有可原，不應該判那麼高的刑期。

2019年7月22日晚，現年49歲的陳昇茂在日落公園8大道交46街的自家門前處，舉刀捅死情婦鄭秀容。當時為電召車司機的陳昇茂案發後逃至印第安納州，在Putnam郡70號州際高速公路上，因開車低於限速，被警方截停，並遭警方認出隨後被遣送回紐約受審。

8大道 韓裔 日落公園

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