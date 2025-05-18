使手槍變機關槍 「自動扳機」查獲數4年增10倍

州議員與執法部門日前聯手推動提案，嚴禁分享可用於3D列印「自動扳機」的數位文件。(取自曼哈頓地檢官方X平台帳號@ManhattanDA)

曼哈頓 地區檢察官辦公室16日公布資料顯示，全美查獲「自動扳機」(auto sears)裝置的數量，在四年中翻了近十倍，該裝置能將普通手槍改裝為全自動的「機關槍」，幾秒內掃射數百發子彈。州議員與執法部門日前聯手推動提案，嚴禁分享可用於3D列印 「自動扳機」的數位文件。

「自動扳機」是一種體積僅數公分的小型金屬或塑膠配件，可安裝於部分手槍或步槍上，改變其擊發機構，使其能在扳機持續被壓下時連續發射子彈，變成如同軍用機關槍般的全自動射擊模式。原本合法販售的半自動槍枝，需每扣一次扳機才能擊發一發子彈，而安裝自動扳機後，子彈會在幾秒內接連射出數十甚至上百發，極大提升殺傷力與濫射風險。

由於「自動扳機」體積小、設計結構簡單，可透過3D列印自行製作，對執法單位形成監管上的新挑戰。據曼哈頓地檢辦公室16日公布的資料，這類裝置在全美遭查獲的數量迅速攀升，2019年僅658件，2023年已增至5816件。

助理地檢官石邦妮(Bonnie Seok，音譯)指出，近期兩起刑案中皆發現自動扳機裝置，當中一名被告於聯邦監獄內透過加密頻道販售槍械與非法改裝裝置，男子具有種族主義、新納粹與反政府立場；另一起案件涉及四名被告，其中一人疑為黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)成員，涉槍械走私。

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)目前正與州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)及州眾議員羅森塔(Linda Rosenthal)合作，推動將傳播打印文件設計圖的行為列為刑事犯罪。

白艾榮表示，「隨著科技發展，執法也要與時俱進。我們常說『鐵路管道』走私槍械，但現在我們面對的是『廚房桌面管道』」。霍伊曼指出，新科技讓任何人都能使用3D列印技術製造各種改裝配件，成為了紐約州槍枝法規中的致命漏洞。目前該提案尚在州參議會委員會審議階段，若通過州參眾兩會，將送交州長簽署。