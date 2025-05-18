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2男騎摩托車皇后區連4搶 警公布影像通緝

記者劉梓祁／紐約報導
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兩名男子涉嫌騎摩托作案，在皇后區連著四天搶劫路人的項鍊。(市警提供)
兩名男子涉嫌騎摩托作案，在皇后區連著四天搶劫路人的項鍊。(市警提供)

紐約市警日前接到報案，兩名騎乘小型摩托車(Moped)的男子涉嫌在皇后區接連犯下多起街頭搶劫案，作案對象橫跨青少年與老年人；警方目前發布兩嫌的通緝圖，呼籲民眾提高警惕，同時協助辨識他們的身分。

警方表示，首起案件發生於4月29日下午2時50分左右，地點位於102分局轄內Forest Parkway86-42號前，一名13歲男童遭兩名騎紅色摩托車男子接近後，被搶走項鍊，嫌犯隨即往Jamaica大道方向逃逸，男童未受傷。緊接著，5月1日下午5時25分左右，在104分局的Cooper大道與71 Place交界處，一名17歲少女在步行途中，遭兩名騎紅色摩托車男子搶走項鍊，對方得手後沿71 Place北向逃逸。

第三起案件發生於5月2日下午6時23分，一名13歲男童在Penelope大道82-49號前遭遇搶劫，當時一輛摩托車上坐著兩名男子，其中一人向男童亮出刀子，把他給勒住，強行搶走項鍊後嫌犯往Woodhaven Boulevard方向逃逸，所幸男童並未受傷。

另外，高齡婦女也是嫌犯的下手目標，在5月4日中午12時的最新一起未遂搶案中，一名64歲婦人在69街56-18號前遭兩名騎黑色摩托車男子試圖搶奪項鍊。雖未成功，但嫌犯成功逃脫，往Grand大道方向逃離。

警方指出，這些案件明顯是模式犯案，嫌犯均搭乘摩托車接近行人後實施搶劫。當局已取得涉案男子影像，並籲請知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

紐約市 皇后區 Boulevard

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