男子用假支票換現金 至少2女中招

市警目前通緝一名涉詐騙現金換支票男子，犯案地點橫跨曼哈頓與皇后區。(市警提供)

紐約市 警目前正在追緝一名涉嫌多起詐騙案件的男子，他向受害人展示支票和匯票，要求他們用現金交換，接著將支票和匯票存入受害者的銀行中，案發後他們才發現這些支票和匯票是偽造的；警方當前已公開監視器影像，表示至少有兩名女性中招，提醒民眾提防並提供線索。

根據警方說明，首起案件發生於4月2日下午約4時35分，一名19歲女子在曼哈頓 中城的南區分局(Midtown South Precinct)內的第五大道349號(349 Fifth Avenue)內遇到一名男子，男子自稱需將一張990元的支票存入銀行，並要求受害人協助，以現金作為交換。

女子信以為真，把現金給男嫌後，對方迅速沿第五大道向南逃逸，行蹤不明。之後女子也接獲銀行的通知，表示該支票是偽造的。

第二起案件則發生於4月5日下午約3時50分，位於皇后區 106分局轄區內的自由大道(Liberty Avenue)119-25號。一名21歲女子遭遇相同手法，嫌犯以類似藉口要求她代為存入一張匯票並提供現金，成功騙取600元後，徒步沿120街向北逃逸，該名女子後來亦確認該匯票是偽造的。

市警目前通緝一名涉詐騙現金換支票男子，犯案地點橫跨曼哈頓與皇后區。(市警提供)

兩起案件皆無人受傷，警方經調查後也鑒定屬同一名嫌犯所為。警方描述該男子膚色偏深、案發時戴著墨鏡、淺藍色連帽上衣、深色長褲、白色運動鞋、黑色針織帽、黑色外套，並配戴白色醫用口罩。

市警提醒市民切勿自行接近嫌犯，並呼籲有線索民眾撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。