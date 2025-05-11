專打劫攻擊計程車司機 警通緝3女1男團夥

四名青年涉嫌在曼哈頓和皇后區連環作案，專門打劫和攻擊計程車司機。(市警提供)

紐約市 警近日呼籲公眾協助辨識一組涉嫌在曼哈頓 與皇后區 ，犯下連續搶劫與攻擊計程車司機案件的嫌犯，自1月21日至5月4日期間，至少有19名計程車司機遭搶劫或襲擊，案件呈現有組織犯罪的模式。

根據調查，案件分布於曼哈頓至少10個警區，包括第1、10、13、17、18、19、24及25分局，以及皇后區的第110分局。多名受害司機表示，嫌犯在犯案時先使用不明物質或胡椒噴霧攻擊，之後搶走錢包、手機或現金，部分案件中，司機還遭到拳打或推擠。

四名青年涉嫌在曼哈頓和皇后區連環作案，專門打劫和攻擊計程車司機。(市警提供)

最近一波案件始於4月25日，當時一名28歲男子坐在曼哈頓西側瓦里克街(Varick St)的車內時，兩名嫌犯搶走他手機，當他試圖反抗時，其中一人朝他臉部揮拳，隨後兩人逃離現場。隔日，又有兩名司機遇襲，其中一人於西19街附近遭噴灑化學物質，另一人則在阿姆斯特丹大道(Amsterdam Ave)附近遭搶。

四名青年涉嫌在曼哈頓和皇后區連環作案，專門打劫和攻擊計程車司機。(市警提供)

警方指出，5月2日和3日的兩天內，曼哈頓就發生至少七起類似案件，嫌犯使用胡椒噴霧後行搶。當中一起案件中，一名22歲男子在中城遭噴霧襲擊後被搶走1280元，另一名73歲男子則於次日清晨在西46街遇襲。而最早涉及此類犯罪的案件發生於1月21日，地點為東哈林區，當時兩名嫌犯對一名30歲司機臉部噴灑不明物質，搶走1500元與一張銀行卡。

市警指，受害者年齡介於22至75歲之間，部分傷者在現場接受急救或送醫治療，均無生命危險。警方表示，嫌犯曾使用遭竊信用卡在包括「Target」及「Forever 21」等零售店消費。警方已公布監視畫面，正通緝四名涉案人，但每起案件中嫌犯組合不盡相同，通常以兩至三人一組犯案。

四名青年涉嫌在曼哈頓和皇后區連環作案，專門打劫和攻擊計程車司機。(市警提供)

警方形容嫌犯為三女一男，年齡均介於17至19歲間，膚色較深。其中一名女性約5呎高、體重110磅、瘦小身材，另一人約5呎9吋、中等身材，第三名女性約5呎6吋、中等身材，男性嫌犯則約5呎5吋高、體重110磅、瘦小體格，他們大多有黑髮棕眼。

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