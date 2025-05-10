班森賀華男持刀砍4外甥女案 密錄器畫面公布

警方密錄器畫面中也可見破門後，右手流著大量血跡的陳男身著休閒裝扮，在看見警方持槍對著他時，便舉著帶血的刀從家中跑向門口。(取自News12新聞畫面)

布碌崙 (布魯克林)班森賀日前發生一起華人 家庭的家暴案件，49歲華男陳倫常(Lun Chang Chen，音譯)揮刀砍向四名外甥女，受害女童們送醫後均無生命危險，但該案件仍在華社之中引發廣泛討論。警方近日公布密錄器畫面，可見警方破門後，手上滿是鮮血的陳男手握著帶血的刀衝向門口，在拒絕放下武器後遭警方開槍擊 倒，傷勢嚴重但生命跡象穩定。

布碌崙地區檢察官辦公室表示，陳男將在6月13日過堂，屆時庭上也將呈現其精神鑑定報告。

班森賀家暴華男被指犯有企圖謀殺、攻擊和危害兒童等罪。(記者胡聲橋／攝影)

接獲報案的警方表示，4月6日上午約10時15分，一名11歲的孩子撥打911稱舅舅用刀砍她與姐妹們。警方鎖定位置後便趕到現場，目前已公布的密錄器畫面可看到，身穿白衣的男孩為警方開門，警察聽到左側的房間內傳出尖叫聲後用腳踢開門，畫面中也可見警方破門後，右手流著大量血跡的陳男身著深色上衣、運動褲等休閒裝扮，看見警方持槍對著他時，便舉著帶血的刀從家中跑向門口，口中不停在呢喃。

警方數次命令陳男放下武器，陳男仍未停止動作，並持刀向門口的警方靠近，警方便開槍擊出七發子彈，陳男也因此被擊倒，隨後便被送往瑪摩利醫院搶救。警方案後在現場發現，除陳男手持的菜刀外還有另一把尖刀，但案件動機仍不明。

陳男目前被控犯有企圖謀殺、襲擊、威脅警察、以及危害兒童、威脅他人安全和持有武器罪。據家屬指出，陳男曾有過躁鬱症和精神分裂症的病史。布碌崙地區檢察官辦公室表示，陳男將在6月13日出庭，屆時庭上也將呈現他的精神鑑定報告。

由於該案發生在治安相對寧靜的社區，周邊多名住戶都相當震驚，住在對街的鄰居也曾透露，從未聽過該戶有出現過家暴事件，警方也未曾接獲相關投訴。案後該案件也引發許多民選官員與社區人士呼籲人們應多重視身心健康，避免此類憾事再次發生。