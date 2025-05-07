長島市地鐵口角毆人臉部 警緝施暴嫌犯

長島市的地鐵站日前發生一起攻擊案，兩名男子因故引發肢體衝突，一人遭對方拳擊臉部。警方目前已公布影像追緝揍人的嫌犯。(市警提供)

紐約市皇后區長島市 (LIC)日前發生一起地鐵暴力事件，一名66歲男子與陌生乘客發生口角後遭到毆打，造成面部受傷，目前嫌犯仍在逃。

根據市警108分局和市警20捷運分局通報，案件發生於4月22日早上8時30分左右，當時一列E線地鐵列車正駛入法院廣場-23街(Court Square-23rd Street)站，66歲的受害人與另一名乘客爆發爭執。爭執隨後升級成肢體衝突，嫌犯用拳頭猛擊受害人面部，導致其左眼周圍出現撕裂傷、瘀青並伴有劇痛。

嫌犯在案發後逃離現場，最後一次被看見時出現在曼哈頓第八大道的50街(50th Street)地鐵站 。案發後，急救人員趕抵現場，將傷者送往接受治療，目前傷勢穩定。

警方已公布嫌犯監控影像，形容嫌犯膚色淺、身材瘦削，案發時身穿胸前印有灰色字樣的黑色連帽衛衣，反戴藍色棒球帽，戴淺棕色太陽眼鏡，穿著黑色和黃色相間的運動鞋，且牛仔褲前方掛有一串鑰匙。

本案發生地位於皇后區第二高樓「Skyline Tower」正下方，此公寓不僅由華裔地產商徐家樹(Chris Xu)開發，內部住戶也大多為華人或亞裔。在3月末，樓外發生一起刺案，一名33歲的男子在日間遭襲，致手腕、背部和胸部等全身多處被刺傷，治安問題引發樓內住戶擔憂。

根據市警統計，截至5月4日，108分局轄區本年內已通報96起重罪攻擊案件，較去年同期的80起增加20%。此外，該轄區內地鐵相關罪案也明顯增加，今年以來已通報29起，較去年同期的14起大幅增加107%。

市警表示，距離案發已過兩周，嫌犯仍未被捕，呼籲之情民眾提供線索，但提醒市民切勿接近嫌犯，有線索民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。