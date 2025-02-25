市議會討論廢除幫派資料庫 警方強烈反對

紐約市議會擬廢除「犯罪組織資料庫」並限警方採集未成年DNA，支持者批評系統不透明涉種族定性，警方則警告影響執法。(美聯社)

紐約市 議會24日舉辦兩項與警方執法相關的提案公聽，其中一項提案要求廢除市警局(NYPD)的「犯罪組織資料庫」(Criminal Groups Database)，警方強烈反對，認為這將削弱公共安全，而支持者則質疑資料庫的準確性、公平性與合法性。

「犯罪組織資料庫」目前收錄逾1萬3000名疑似幫派成員，警方表示，該系統用於監測幫派活動、分析犯罪趨勢，並根據風險調整執法資源。市警總局法律事務副局長葛柏(Michael Gerber)表示，該系統有助於遏制幫派暴力，防止報復行動，並強調近兩年來已有3200人被移除，新增700人，審核機制正逐步改善。

然而，反對者認為，該資料庫不僅缺乏透明度，且可能基於個人外貌、社交關係將無辜者列入。根據市議會聽證會上的討論，該資料庫的標準模糊，部分個案顯示，個人僅因與幫派成員合照或在社群媒體互動就被列入系統，甚至不會收到通知，亦無明確機制讓當事人申訴或移除自身紀錄。

提案發起人、市議員斯蒂文斯(Althea Stevens)批評，該系統實質上是一種「種族定性」，因警方承認，資料庫中的大多數人來自非洲裔與西語裔社群，卻未能提供證據顯示該機制有效降低犯罪。

聽證會上，警方與市議員多次激烈交鋒，警方強調，該系統是「精準執法」的一部分，特別是在槍枝暴力高發區，有助於降低犯罪風險。但反對者則認為，該系統未經審查、標準不明，且對年輕人影響深遠，可能導致他們在未犯罪的情況下受到監視，甚至影響未來就業 與教育機會。

另一項提案則要求警方在未成年人未被逮捕的情況下，須經家長、律師或法定監護人同意，才能採集DNA 樣本，該規定不適用於犯罪現場遺留物或犯罪受害者DNA。

警方擔憂，若無法在關鍵案件中採集DNA，將削弱重大犯罪偵辦能力，並希望提案增設「例外條款」，允許警探在涉及謀殺、強姦、綁架等案件時，特別授權採集未成年人的DNA。

目前，兩項提案均需獲得至少26名市議員支持才能通過。