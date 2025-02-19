111分局擊斃持槍長島男子 12小時內第二起警匪對峙

紐約市警局交通處處長李維拉在當晚的記者會上表示，事件發生迅速，警方尚未確定嫌犯的動機。(Citizen截圖)

紐約市 警局111分局於18日晚間在皇后區擊斃一名79歲的持槍男子。據警方及執法消息人士透露，該男子在警局外持槍對準警員，警方多次警告無效後開槍將其擊斃，這也是紐約市警局在12小時內第二次遭遇持槍嫌犯。

根據警方提供的訊息，事件發生於當晚約6時40分。該男子駕駛一輛白色凌志轎車抵達111分局門前，隨後接近警局並與一名負責安保的警員交談。然而，在對話過程中，他突然拔槍並指向警員。

警員隨即要求該男子放下武器並呼叫支援，但對方拒絕服從命令。現場四名警員見狀開槍，嫌犯多次中彈後倒地，隨後被送往紐約長老會醫院，最終不治身亡。執法消息人士透露，該男子的住址位於長島 大頸，當地警方曾在稍早時候接獲他的失蹤報告。

紐約市警局交通處處長李維拉(Philip Rivera)在當晚的記者會上表示，事件發生迅速，警方尚未確定嫌犯的動機。他強調，警員曾多次試圖緩和情勢，但嫌犯始終持槍指向警員，最終導致開槍。

這起槍擊案發生僅12小時前，曼哈頓下東城也曾發生一起與警方對峙的案件。一名前科犯在警方執行搜查令時與警員駁火，雙方對峙長達四小時，最終導致一名警員受傷，嫌犯亦中彈受傷。