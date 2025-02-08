我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

涉19起槍擊案 布碌崙南區14幫派分子遭控罪

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙地區檢察官蔣沙樂(中)與紐約市警局長蒂池(左)日前宣布，14名活躍於布碌崙南區的幫派成員已被逮捕和控罪。(布碌崙地檢提供)
布碌崙地區檢察官蔣沙樂(中)與紐約市警局長蒂池(左)日前宣布，14名活躍於布碌崙南區的幫派成員已被逮捕和控罪。(布碌崙地檢提供)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)與紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)日前宣布，14名活躍於布碌崙南區的幫派成員已被逮捕和控罪，被控謀殺、非法持有武器等超過100宗罪名；犯罪過程中，他們不僅謀殺了一名敵對幫派的成員，更引發當地19起槍擊事件，導致包括無辜民眾在內的九人受傷。

14名被告日前在國王郡高等法院過堂，幾人共面臨129項罪名，包括二級謀殺、共謀、企圖謀殺、非法持有武器等罪名；資料顯示，被告全是很年輕的幫派成員，平均年齡在20歲，最年長的被告為30歲、年紀最小的也只有15、16歲。

檢方指出，這些人是主要活躍於羊頭灣、康尼島的「59 Brims」、「Bloodhound Brims」幫派成員，這兩幫派自2021年2月起，便在市警61、60、67、73、以及69分局轄區內引發過多起凶殺、槍擊事件。

他們的敵對幫派包括Folk Nation、FNO、WOOO、GWAY等，與其的競爭由來已久，2021年4月29日，「Bloodhound Brims」的一名成員Davonte Lewis在中木高中被殺後，加劇了與敵對幫派的鬥爭。

「歸功於具有戰略性的執法、以及幫派打壓行動，去年槍枝暴力事件創了歷史新低」，蔣沙樂表示，幫派活動需對布碌崙南區的暴力事件負責任，「我們將繼續採取行動，讓暴力分子遠離我們的街道，令治安變得安全，我讚揚檢方和紐約市警，為調查此案所做出的不懈努力。」

蒂池則表示，本次的抓捕行動凸顯了紐約市警想清除街道槍枝暴力威脅的決心，這次在各機構的合作下，成功從犯罪分子手中奪走了18枝非法槍械，並將慣犯逮捕並控罪。

布碌崙 紐約市 槍擊

上一則

阿茲海默關愛服務慶蛇年 104歲長者同樂

下一則

聯邦議員提案 「敏感場所」重列保護
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市網約車司機連遭劫 3嫌搶手機轉走資金數萬元

紐約市網約車司機連遭劫 3嫌搶手機轉走資金數萬元
美東南區台大校友會 春節聚餐團拜

美東南區台大校友會 春節聚餐團拜
布碌崙超速闖紅燈撞死華男 駕駛判囚3-6年

布碌崙超速闖紅燈撞死華男 駕駛判囚3-6年
紐約布碌崙華人春節聯歡晚會 班森賀共慶

紐約布碌崙華人春節聯歡晚會 班森賀共慶

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14
據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

2025-02-07 07:40

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿