涉19起槍擊案 布碌崙南區14幫派分子遭控罪

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(中)與紐約市警局長蒂池(左)日前宣布，14名活躍於布碌崙南區的幫派成員已被逮捕和控罪。(布碌崙地檢提供)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)與紐約市 警局長蒂池(Jessica S. Tisch)日前宣布，14名活躍於布碌崙南區的幫派成員已被逮捕和控罪，被控謀殺、非法持有武器等超過100宗罪名；犯罪過程中，他們不僅謀殺了一名敵對幫派的成員，更引發當地19起槍擊 事件，導致包括無辜民眾在內的九人受傷。

14名被告日前在國王郡高等法院過堂，幾人共面臨129項罪名，包括二級謀殺、共謀、企圖謀殺、非法持有武器等罪名；資料顯示，被告全是很年輕的幫派成員，平均年齡在20歲，最年長的被告為30歲、年紀最小的也只有15、16歲。

檢方指出，這些人是主要活躍於羊頭灣、康尼島的「59 Brims」、「Bloodhound Brims」幫派成員，這兩幫派自2021年2月起，便在市警61、60、67、73、以及69分局轄區內引發過多起凶殺、槍擊事件。

他們的敵對幫派包括Folk Nation、FNO、WOOO、GWAY等，與其的競爭由來已久，2021年4月29日，「Bloodhound Brims」的一名成員Davonte Lewis在中木高中被殺後，加劇了與敵對幫派的鬥爭。

「歸功於具有戰略性的執法、以及幫派打壓行動，去年槍枝暴力事件創了歷史新低」，蔣沙樂表示，幫派活動需對布碌崙南區的暴力事件負責任，「我們將繼續採取行動，讓暴力分子遠離我們的街道，令治安變得安全，我讚揚檢方和紐約市警，為調查此案所做出的不懈努力。」

蒂池則表示，本次的抓捕行動凸顯了紐約市警想清除街道槍枝暴力威脅的決心，這次在各機構的合作下，成功從犯罪分子手中奪走了18枝非法槍械，並將慣犯逮捕並控罪。