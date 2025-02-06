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法拉盛美容師 為顧客打三無產品致爛脖

記者尤昱程／紐約報導
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)5日宣布，法拉盛一名美容師因涉嫌無照執業，為顧客施打不明美容針劑，導致對方嚴重皮膚損傷，已被控二級襲擊、無照執業及二級魯莽危害罪，罪成將面臨最高七年刑期。

根據檢方調查，41歲的閔菲(Fei Min，姓名均為音譯)，在法拉盛友聯街(Union Street)經營一家名為Princess Beauty, Inc.的美容院。57歲的受害者自2021年6月起，定期前往該美容院，並在三年間接受閔菲提供的各種美容療程，包括肉毒桿菌、幹細胞、膠原蛋白等針劑注射及微針護理，但受害者從未見到相關藥劑包裝或成分說明。

2024年7月4日，受害者前往該美容院準備接受所謂的「皮膚豐潤療程」，但在施作過程中，閔菲使用針頭向受害者頸部注射不明物質，總計約140針。施打後，受害者頸部迅速出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。

7月18日，受害者返回該美容院，向閔菲反映治療後頸部異常腫脹並持續疼痛。閔菲聲稱能夠「補救」，再次注射不明藥劑，試圖消除腫脹及不適，但狀況未見改善，反而導致原本的紅腫區域進一步惡化。

57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感...
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

大約一個月後，受害者再度回到美容院，尋求進一步療程改善頸部腫脹、疼痛及起疹的情況。閔菲為她進行更多次針劑注射及微針療程，聲稱能夠修復肌膚，但結果卻加劇受害者的傷勢。治療後，受害者出現大量出血、紅腫、強烈灼燒感、搔癢及劇烈疼痛，且部分傷口發炎化膿，最終留下嚴重疤痕，導致頸部外觀永久受損。

根據紐約州法規，只有醫生、醫師助理或合格的醫療專業人員才能施行針劑注射，微針療程則須由有執照的醫療人員或執業針灸師執行。然而，檢方調查發現，閔菲僅持有個人美容執照，且該執照早在2021年3月過期，未經更新。此外，她並無醫療資格，卻私自為顧客施打針劑，構成無照執業行為，嚴重違法。

閔菲4日在皇后區刑事法庭出庭，法官巴提斯提(Anthony Battisti)裁定她須於4月9日(周三)再次出庭應訊。若罪名成立，她最高將面臨七年監禁。

凱茲表示，若有其他曾到該美容院接受療程並因此受害的民眾，可撥打消費者欺詐熱線尋求協助，電話(718)286-6673。此外，她提醒任何有意接受美容療程的消費者，務必先查核施術者的資格，以確保安全。

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