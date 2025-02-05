法拉盛公寓大火 2人重傷1輕傷 百餘名消防員灌救

法拉盛一處公寓凌晨突發大火，市消防局出動超過百名消防員，於一個多小時後控制火勢。(取自Citizen)

皇后區法拉盛 一棟公寓4日凌晨發生大火，由於火勢過大，市消防局(FDNY)出動超過100名消防員才將火勢控制。此火警事件造成公寓內兩名住戶重傷，一名消防員輕傷，起火原因尚有待調查。

根據市消防局報告，火警於凌晨12時30分左右發生，起火點位於富蘭克林大道(Franklin Ave.)142-20號的六樓公寓，介於友聯街(Union St.)與和邦恩街(Bowne St.)之間。消防局接獲通報後，迅速派遣25個單位、共106名消防員及急救人員趕赴現場，展開救援行動。

兩名住戶在火場中獲救後，由急救人員緊急送往皇后區長老會醫院，目前仍處於危急狀態。一名消防員在救火過程中受輕傷。

經過一個多小時的撲救，火勢最終於凌晨1時44分受控。大樓內的居民在濃煙瀰漫中驚醒，許多人被緊急疏散至戶外。附近居民表示，當時消防車、救護車的警笛聲此起彼落，現場一片緊張，許多住戶站在街邊，相互確認家人和鄰居的安全，直到火勢受控後才陸續返回住處。目前，消防局火災調查人員正針對起火原因進行調查，受損情況尚未完全釐清。