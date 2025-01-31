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加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

記者許君達／紐約報導
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

紐約南區聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)近日宣布，總部位於太平洋島國塞舌爾的加密貨幣交易平台「酷幣」(KuCoin)承認犯有一項無證經營匯款業務的罪名。根據認罪協議，「酷幣」同意支付近3億元罰金、並在未來兩年內退出美國市場。此外，該平台的兩名華裔創始人甘春(音，Chun Gan)和唐可(音，Ke Tang)則承諾離職，以換取檢方放棄針對他們的個人起訴。

法庭文件稱，「酷幣」成立於2017年9月，現擁有超過3000萬用戶，每日交易額達數十億元，已成為全球最大的加密貨幣交易平台之一，業務涵蓋比特幣、以太坊等最知名的加密幣種，還提供與這些加密幣本體價值掛鉤的衍生金融產品交易。在2017年至2024年間，「酷幣」在美國擁有大約150萬用戶，美國市場收入達1億8450萬元。

根據美國法律，「酷幣」作為一家註冊業務為匯款業務的公司，必須遵守美國的「銀行保密法」(Bank Secrecy Act)，執行反洗錢和客戶背景調查(KYC)流程，以確保平台不會成為洗錢者和其他犯罪分子的避風港。然而，根據聯邦的指控，「酷幣」一直未能履行這些被美國法律要求的義務，至少在2023年7月前，平台從未要求客戶提供任何身分信息，而「酷幣」員工還曾在網路和社群平台上公開宣傳稱，該公司不強制要求客戶進行KYC背景調查。

從2023年8月起，「酷幣」才開始對美國用戶進行有限度的調查，也從未向監管機構提交任何可疑活動報告。起訴書指，由於「酷幣」的放任，得以通過該平台流失的非法所得達數十億元，這些非法所得來自暗網市場、惡意或勒索軟體及其他詐騙犯罪等。

根據本報此前的報導，「酷幣」已因相同的原因於2023年向紐約州用戶退還了1670萬元的投資金額，並向州府支付530萬元罰金，該平台也被禁止在紐約州進行任何證券和商品交易。2024年3月，「酷幣」平台母公司Peken Global Limited與其兩名華裔創始人共同被聯邦起訴。

根據認罪協議，「酷幣」須將在美國運營期間的總收入1億8450萬元全數繳交，並附加1億1290萬元的罰款，總罰金額度超過2億9700萬元。甘春和唐可各自上繳270萬元的在美收入，並退出公司一切職務，檢方則同意推遲對他們的個人起訴，為期兩年。

紐約州 華裔 貨幣

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