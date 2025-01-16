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布碌崙巴斯海灘華人區公寓大火 16人傷3重傷

記者胡聲橋／紐約報導
巴斯海灘公寓樓大火，16人受傷，三人傷勢嚴重。(記者胡聲橋／攝影)
巴斯海灘公寓樓大火，16人受傷，三人傷勢嚴重。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)華人聚居區，15日清晨一棟七層公寓樓突發二級大火，共有十位居民受傷，三人傷勢嚴重，包括兩名兒童和一名成人，其他七人傷勢較輕；另外還有六名消防隊員受輕傷。據瞭解，這次火災中沒有華人受傷。

消防局稱，15日清晨6時16分，接到巴斯海灘火災的消息，起火地點是海灣19街65號(65 Bay 19 St.)的一棟七層公寓樓二樓，那裡距離華商聚集的86街商業區只有不到一個街區。

巴斯海灘公寓樓大火，16人受傷，三人傷勢嚴重。(記者胡聲橋／攝影)
巴斯海灘公寓樓大火，16人受傷，三人傷勢嚴重。(記者胡聲橋／攝影)

消防員趕到現場後，一開始想進入公寓樓滅火，但發現樓內煙霧非常大，而且溫度極高，消防員甚至無法找到起火公寓的門。在迫不得已的情況下，消防隊決定從樓外用水槍滅火，消防員架起雲梯，敲碎起火公寓窗戶，用水槍往火災現場噴水。共有超過60名消防員和20名急救人員參加了這次滅火行動，消防員經過近一個小時的撲救，終於控制住了火勢，傷者也被送進醫院接受救治。

消防員事後得知，火災現場出現濃煙和高溫的原因，是起火公寓的居民離開後，房門一直敞開著，而且公寓樓的走廊非常長，這直接導致煙霧和火勢迅速蔓延，也阻礙了人員的撤離和搶救。這是消防員在救火時非常不希望遇到的情況。

巴斯海灘公寓樓大火，16人受傷，三人傷勢嚴重。(記者胡聲橋╱攝影)
巴斯海灘公寓樓大火，16人受傷，三人傷勢嚴重。(記者胡聲橋╱攝影)

消防局透露，此次火災共造成三人受重傷，包括一名四個月的男嬰，一名四歲的男童和一名42歲的男子，另外還有七位居民受輕傷，消防員中有六人受輕傷。消防局沒有說明是什麼導致這場火災，只是說起火原因仍在調查中。

記者在火災現場遇到一對中年夫婦，他們的臉上，尤其是鼻子周圍都被煙燻黑了，兩人站在著火公寓對面的人行道上，呆呆地看著對面失火的樓房，神情黯然，似乎還沒有從驚恐中恢復過來。這對夫婦居住在失火公寓的二樓，所幸他們及時逃了出來，沒有受傷。據他們說，大火是因為公寓內的蠟燭造成的；還有人說，這次火災是電取暖器引發的。

在冬季冰冷的紐約街頭，這對受災夫婦在大街上孤獨地站立著，在寒風中縮著身體，希望有關部門能及時安置受災居民。

華人 布碌崙 高溫

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