我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

金球獎／女星狂秀巨乳 左搖右晃為紅毯開場

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

一名住在紐約皇后區的39歲華人新移民女子，4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，造成身體多處骨折，內臟損傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸，女子家屬呼籲知情民眾提供線索，也望警方加大追緝力度，早日捉拿嫌犯。

根據受害人丈夫李鍇的回憶，4日晚上10時多，他接到正在回家路上的妻子的電話，說自己在過馬路時出了車禍，妻子的聲音聽起來很痛苦，當他再要詢問時，妻子已經沒有了聲音。三分鐘後，妻子發來了車禍地點。

車禍地點在皇后區156街交賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)，當他開車過去時，已有救護車抵達現場，兩位急救人員正在施救，他坐在救護車前座，只聽到妻子一個勁地喊疼，痛苦十分。

李鍇說，當妻子被送到當地的長老會醫院時已經昏迷。凌晨4時多，妻子才從手術台上下來，被送進ICU病房，醫生反映，妻子身上多處骨折，胯骨、踝骨均需手術，兩三段肋骨斷裂，肝臟、脾臟、肺等損傷，目前需要觀察肝臟是否大量出血以判斷情況是否危急。據悉，李鍇妻子6日還將進行手術。

一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事...
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

「感覺就像謀殺，」李鍇表示，當自己得知妻子被車撞倒，感覺非常氣憤和沈重，自己身為一名職業卡車司機，不知道肇事司機是怎麼想的。醫生和他說，根據妻子的傷勢判斷，肇事司機是在撞倒她以後，再將車輾壓過她的整具身體，「如果車輪再偏一點、輾壓到頭部或頸部，這真的不堪設想。」

由於目前妻子仍在昏迷，轄區107分局警察5日來醫院時，並未能錄口供了解更多情況，此後他們則與李鍇等一同去案發現場調查取證。

李鍇與妻子來自河北唐山，為穆斯林新移民。他回憶，在兒子上小學時，學校開始對穆斯林進行特殊登記，例如，校方會在法治道德課時，詢問兒子父母的職業及有無去清真寺。他們與兩個兒子在2023年6月進入美國，妻子是一名美甲師，他則是跑東西兩岸的卡車司機，原以為生活已經慢慢步入正軌，令人知足，誰料卻「突發橫禍」，十歲的大兒子在事發當晚，還一直追問「媽媽幹什麼去了」，「這樣的事情一輩子都不應該落在家人身上。」

一直在幫助穆斯林社群的維權人士馬聚表示，5日早晨也一同去了事發現場，現場並沒有留下有價值的痕跡或者證據。但事發地點附近有民宅以及公車車站，希望能夠調到監控錄像。妻子是家中重要的經濟支柱，如今兩人失去收入也是重大的打擊，穆斯林社群會提供幫助以外，也希望警方能夠早日找到肇事者，問責並跟進保險等問題。

李鍇和馬聚還反映，不知為何據信警方並無在4日事發當晚出警，而是在5日早才到現場調查。李鍇猜測是因為當晚有好心人撥打了急救電話，卻無人報警。但根據安全應用程式Citizen的紀錄，4日晚10時56分警方已經接到報警電話，據稱在事發地點，有「特斯拉轎車在撞倒一名行人後逃逸。」對此馬聚表示，警方有失職的嫌疑。

根據安全應用程式Citizen的紀錄，4日晚10時56分警方已經接到報警電話，據...
根據安全應用程式Citizen的紀錄，4日晚10時56分警方已經接到報警電話，據稱在事發地點，有「特斯拉轎車在撞倒一名行人後逃逸。」但警方卻是在5日早出警。(截圖取自Citizen)

皇后區 移民 特斯拉

上一則

紐約周一風雪 市府籲注意安全
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

周一將出現風雪天氣 紐約市府敦促注意出行安全

周一將出現風雪天氣 紐約市府敦促注意出行安全
敘利亞虔誠穆斯林新領袖 未與德國女外長握手惹議

敘利亞虔誠穆斯林新領袖 未與德國女外長握手惹議
封面故事／紐約余派小組10周年慶 重現「堂會戲」

封面故事／紐約余派小組10周年慶 重現「堂會戲」
封面故事／傳承京劇 人的故事感人 交織成余派靈魂

封面故事／傳承京劇 人的故事感人 交織成余派靈魂

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
位於曼哈頓60街的皇后區大橋是收費區的分界線，上層從62街匝道往北可繞開收費，下層則無法避免。(記者范航瑜／攝影)

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

2025-01-04 19:14
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
1日晚間在皇后區一家夜總會外發生大規模槍擊事件，造成至少 10 人受傷。(取材自X平台)

紐約皇后區牙買加夜總會外大規模槍擊 至少10傷

2025-01-02 02:45
自5日(周日)開始，進入曼哈頓60街以南地區的車輛，都將收取堵車費，紐約也成為全美第一個收取堵車費的城市。圖為從新州澤西市往東準備進入荷蘭隧道前的路口。(美聯社)

周日開徵 一張表看曼哈頓堵車費收費範圍及標準

2025-01-01 21:02

超人氣

更多 >
3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執
走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪
薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
「阿嘉莎」女星47歲導演老公 洛杉磯家中自殺身亡

「阿嘉莎」女星47歲導演老公 洛杉磯家中自殺身亡