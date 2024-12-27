布魯克林貝瑞吉河濱發現浮屍 佳節悲劇引關注

24日下午3時，警方於布碌崙貝瑞吉河濱發現一名80歲男子的屍體，警方仍在確認男子的死因與身分。(圖片截自社會安全軟體Citizen)

紐約市 警25日公布信息，警方於24日平安夜下午3時，在布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉(Bay Ridge)河濱發現一名80歲男子的屍體，目前仍在確認該男子的死因與身分。

根據72分局警方消息，當日下午3時左右，警方接獲民眾報案稱河中有浮屍，隨即與68分局及市警港口部門合作搜尋。在貝爾特公園大道(Belt Parkway)交72街周邊水域，發現一名身穿白色上衣、卡其長褲及黑鞋的男子，當時他已失去意識且無生命反應。

救護人員將男子從水中救起後便宣布其死亡，目前已交由法醫辦公室確認死因，並會在通知家屬後公布身分，案件詳情仍在調查中。

該案件因發生於節日期間，引發社區廣泛關注。消息透過社會安全軟體Citizen發布後，不少居民對社區安全表示憂慮，也提及布碌崙水域今年多起浮屍及骨骸發現案，例如，僅今年於牙買加灣(Jamaica Bay)周邊就發現至少八具屍體，布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)更多次發現骨骸。

社群中也有人指出，佳節氣氛雖溫馨熱鬧，但對部分獨居或孤立的人而言，可能是一段情緒低落的時期，呼籲大眾關注身邊有需要幫助的親朋好友，避免意外發生。