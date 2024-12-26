我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

紐約布魯克林貝瑞吉河濱發現浮屍 佳節悲劇引關注

記者馬璿╱紐約即時報導
24日(周二)下午3時，警方於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)河濱發現一名80歲男子的屍體，警方仍在確認該男子死因與身分。(圖片截至社會安全軟體Citizen)
24日(周二)下午3時，警方於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)河濱發現一名80歲男子的屍體，警方仍在確認該男子死因與身分。(圖片截至社會安全軟體Citizen)

24日(周二)下午3時，警方於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)河濱發現一名80歲男子的屍體，目前仍在確認該男子的死因與身分。

根據72分局警方消息，當日下午3時半，警方接獲民眾報案稱河中有浮屍，隨即與68分局及市警港口部門合作搜尋。在貝爾特公園大道(Belt Parkway)交72街周邊水域，發現一名身穿白色上衣、卡其長褲及黑鞋的男子，已失去意識且無生命反應。緊急救護人員將該男子從水中救起後宣布其死亡，後續由法醫辦公室確認死因，並在通知家屬後公布其身分。目前案件仍在調查中。

該事件因發生於聖誕夜引發社區廣泛關注。消息透過社會安全軟體Citizen發布後，不少居民對社區安全表示憂慮，也提及布碌崙水域今年多起浮屍及骨骸發現案。例如，僅今年於牙買加灣(Jamaica Bay)周邊即發現至少八具屍體，布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)更多次發現骨骸。此外，社群中也有人指出，佳節氣氛雖溫馨熱鬧，「但對部分獨居或孤立的人而言可能是一段情緒低落的時期」，呼籲大眾關注身邊有需要幫助的親朋好友，避免意外發生。

布碌崙 布魯克林

上一則

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

下一則

紐約州長霍楚承諾 堵車費不會有臨時調漲
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛聖麥可教堂中文彌撒 吸引華人參與

法拉盛聖麥可教堂中文彌撒 吸引華人參與
紐約市2024地鐵延誤 B線最糟

紐約市2024地鐵延誤 B線最糟
布碌崙組織撥款180萬 亞裔衛施康獲資助

布碌崙組織撥款180萬 亞裔衛施康獲資助
莊文怡義工感謝會 華裔青少年獲益多

莊文怡義工感謝會 華裔青少年獲益多

熱門新聞

受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

2024-12-20 19:36
警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕

2024-12-22 17:17
警方抓獲在康尼島地鐵站燒死車廂內睡覺女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵縱火燒人案 華人「晚上不敢搭乘」 華社籲嚴懲罪犯

2024-12-23 07:51
皇后區法拉盛19日晚間發生槍擊案，兩名華裔男子中彈，其中頭部中彈的37歲李雲不幸身亡。23日下午，仍有警察到案發地現場調查。(記者尤昱程／攝影)

紐約法拉盛槍擊案 華男身亡留下3子 僑團籲各界伸援

2024-12-23 19:44
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00
六名華人涉嫌偷盜並轉賣地溝油，圖為他們存放地溝油的倉庫。(檢方提供)

紐約華人遭控偷盜、轉售地溝油 若定罪可判囚10年

2024-12-24 14:43

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」