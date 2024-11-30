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曼哈頓華埠東百老匯遊民命案 華裔兇嫌逃外州落網

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠東百老匯命案，華男逃至外州後被捕。(蘇利文郡警長辦公室提供)
華埠東百老匯命案，華男逃至外州後被捕。(蘇利文郡警長辦公室提供)

曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)，本月初有一名華裔男遊民在凌晨被捅身亡，遺體在超市外被發現，而兇手逃至外州；經過追捕，華裔嫌犯本周在田納西州(Tennessee)落網，但多位相識表示其在犯案後數日才外逃，且監控畫面顯示其冷靜作案近半小時。

根據市警(NYPD)，在本月7日(周四)早上8時前後，華埠五分局接報稱位於東百老匯109號的「新中華超市」入口台階處發現遺體。警員到場發現一名亞裔男性身上有多處刀傷，經急救後確認死亡。知情人表示，死者為一名年齡在60歲上下的華裔遊民。

在警方通緝近一個月後，多個消息來源近日確認，嫌犯已在田納西州(Tennessee)被捕。據當地蘇利文郡警長辦公室(Sheriff's Office)，嫌犯為林世春(Shichun Lin，音譯)，現年58歲，在25日被捕。消息人士表示，他目前已被押回紐約，將由法警(U.S. Marshal)移交警方後，在曼哈頓法院過堂。

多位案發地居民表示，嫌犯和死者同為閒散人士，在案發前疑有爭執。本報所獲監控片段顯示，在7日凌晨3時12分，林世春出現在超市外，當時死者正在熟睡。期間，用帽子和口罩遮擋面部的林世春不斷在台階間踱步，並多次靠近觀察對方。

隨後，林世春將黑色膠袋撕開圍於腰間，並從紅色膠袋中掏出菜刀，在探頭觀察街道兩側後，於凌晨3時23分上前犯案。畫面顯示，謀殺過程僅持續十餘秒，棉被下的死者未有抵抗。作案後，林世春留在原地擦拭身上血跡，並盜走了死者的數百元現金。在3時40分，他快步逃離。

「新中華超市」多位員工表示，對兇手犯案期間冷靜感到震驚，就如「沒有感覺」一般。他們認為，這樣的「危險人物」被捕是件好事，因留下「因為一點小事就殺人」的人在社區中「絕非好事」。有居民說，在案發前曾聽到林世春與死者爭吵，指對方搶走了本屬自己的鞋子，並威脅殺害對方。

該居民表示，林世春過去數月均在東百老匯的橋底露宿，為人「脾氣粗暴且煩躁」，經常和他人爭吵。多位相識說，林世春曾多次前往外州打工，但都因性格問題導致「沒一、兩天就回來」。有說法指，林世春的妻子和孩子仍在中國，有一個哥哥同在美國。

另有多人表示，案發後仍看見林世春在東百老匯一帶活動，大約三到四日後才攜行李離開，疑乘坐巴士逃往外州。一位閩籍社團代表指，死者為68歲的鄭勤武，約40年前非法入境，有賭博愛好且離異妻子、兒子和弟弟均在美。本報未能獨立核實部分社區說法。

市警紀錄顯示，林世春2022年11月曾在皇后區法拉盛「新世界超市」內因盜竊被捕。他當時從店內偷竊包括龍蝦和螃蟹在內的多種商品，總價值為248元，被控輕罪盜竊和持有贓物罪。

監控畫面顯示嫌犯將面部全遮，從袋中取菜刀靠近死者行凶。(知情人提供)
監控畫面顯示嫌犯將面部全遮，從袋中取菜刀靠近死者行凶。(知情人提供)

百老匯 華裔 田納西州

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