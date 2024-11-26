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「按摩一般，額外服務有趣」 法拉盛2華女被控外州賣淫

記者鄭怡嫣／紐約報導
兩名法拉盛華人女性因涉嫌在外州按摩店賣淫而在近日被捕控罪，圖為按摩店所在地。(谷歌地圖)
兩名法拉盛華人女性因涉嫌在外州按摩店賣淫而在近日被捕控罪，圖為按摩店所在地。(谷歌地圖)

兩名法拉盛華人女性因涉嫌在外州按摩店賣淫而在近日遭到控罪，據悉，該按摩店門面雖然貼有「無色情服務」的標示，然而根據調查及顧客反映，卻涉嫌賣淫及人口販運，在顧客評論網站，還有網友留言，稱該店「按摩一般，額外的服務卻很有趣。」

根據控罪書，69歲的王川霞(Chuanxia Wang，音譯，下同)，在賓州卡萊爾(Carlisle)東高街300號，經營著一家名為「李氏亞洲水療中心」(Li’s Asian Massage)的按摩店，她被控促進賣淫、人口販運及處理非法收益重罪，兩名來自紐約法拉盛的店員——55歲的劉東梅及62歲的趙月君則被控賣淫輕罪。

當地警方及地區檢察官表示，對「李氏亞洲水療中心」的調查，是由另一起按摩院賣淫案衍生而來。上個月，警方曾根據線報，突襲位於南米德爾頓鎮(South Middleton Township)的「GL按摩店」，線人表示，這個按摩店內的亞洲女員工似乎輪流更替，她們工作數周後，即被其他人取代。而店內的員工則透露，自己此前曾在「李氏亞洲水療中心」工作，當時，她受老闆娘王川霞指示，為顧客提供性服務換取報酬。

隨後，警方則開始調查「李氏亞洲水療中心」，他們根據監控錄像及州車輛註冊信息，找到並約談在最近幾周出入該按摩店的顧客，顧客們承認付錢買歡，也確認店員劉東梅及趙月君提供了服務。

此外，警方還開始深入研究包含客戶留言的評論網站，並找到至少關於兩篇與「李氏亞洲水療中心」有關的帖文，留言者表示，在支付超過基本的小費以後，女員工就為他們提供了「手淫服務」。還有一位顧客說，「總體來說按摩一般，但額外的服務很有趣，」他在一小時內，使用了兩次手淫服務，並在之後得到了熱毛巾的清理。

掌握這些訊息後，警方在周前突襲了「李氏亞洲水療中心」。當時，劉東梅和趙月君正在店內工作。搜查期間，王川霞抵達現場。在突襲期間，還有數人進入這家按摩店，其中同意接受調查的二人都承認，儘管該店貼有「無色情服務」的標示，但他們都曾支付額外費用，獲得「手淫服務」。

調查還顯示，儘管王川霞並非「GL按摩店」的業主，但王的按摩執照曾貼在這家按摩店內，而當「李氏亞洲水療中心」業務清淡時，她也會到「GL按摩店」幫忙。三人的法庭初步聽證預計將在本周進行。

法拉盛 華人 賓州

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