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皇后區手機店老闆勞力士被搶 雙腿遭槍擊

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
警方公布劫犯作案照片，希望公眾提供線索。(市警局提供)
警方公布劫犯作案照片，希望公眾提供線索。(市警局提供)

皇后區近日發生一起搶劫案，兩名嫌犯闖入一家手機店，搶去店主價值逾2萬元的勞力士手表，並向店主連開數槍，擊中他的雙腿等部位，截至10日二嫌仍在逃，警方呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局報告，8日(周五)晚大約18時44分，兩名身分不明的人闖入位於皇后區阿斯托利亞(Astoria)斯坦威街(Steinway St.)32-78號一家手機店並亮出槍枝，隨後，他們與當時正在店內的40歲南亞裔男性店家發生了肢體衝突。二人對他連開數槍，擊中了他的雙腿和身體。

接著，他們強行搶走了他身上價值約2萬2000元的勞力士手表，並騎著滑板車沿34大道向西逃逸。急救人員到場後，將受害者送往紐艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，目前受害者情況穩定。

據警方描述，兩位嫌犯為膚色中等的男性，第一名嫌疑人最後被看到時，戴著灰色頭盔、穿著黑色夾克和藍色牛仔褲，第二名嫌疑人則戴著黑色頭盔、紅色口罩、穿著藍色連帽衫及紅黑相間的運動鞋。

警局的犯罪統計報告顯示，管轄該區的114分局，今年至今發生了五起槍擊事件，較去年同期的22起有所下降。然而，搶劫案件同比增加了14.3%，從230起增至263起。

警方呼籲知情人士提供破案線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com。也可透過手機簡訊發送消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，或使用「CS-NYC」應用程序提交線索。所有消息來源均會嚴格保密。

嫌犯犯案照片。(市警局提供)
嫌犯犯案照片。(市警局提供)

皇后區 亞裔 口罩

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