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放煙火際遇不同？不滿警疑種族歧視 非裔男當街遭紐約警痛毆

世界新聞網／輯
美國紐約「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）共同創辦人紐瑟姆批紐約警方在街頭因為細故毆打一名非裔男子。(翻攝Chivona Renée Newsome Instagram )
美國紐約「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）共同創辦人紐瑟姆批紐約警方在街頭因為細故毆打一名非裔男子。(翻攝Chivona Renée Newsome Instagram )

美國紐約「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）共同創辦人紐瑟姆（Hawk Newsome）指紐約警察歧視非裔族群，非裔男子戴維斯（Shaquan Davis）國慶日遭警察痛毆，只因為他上前關心一名被警方盤查的非裔女子，讓戴維斯不僅被打，還面臨襲警等多項指控。

Atlanta Black Star報導，紐瑟姆說，國慶日當天晚上約9點，紐約警察在路上發現一名白人男子在路邊發射煙火，警方靠近他，用親切的態度和他討論在紐約州法律下自行施放煙火的合法性，但同一組警察發現一名18歲、穿連帽衫、手拿仙女棒的非裔女子時，態度大不相同。

紐瑟姆說，因為私自燃放煙火在紐約市違法，警方沒有先要求放下煙火棒就直接上前逮捕女子，還質疑對方是幫派，但他們了解對方是年輕女性後就向她表示歉意並釋放她，但女子的親戚戴維斯不滿警方騷擾她，要求警方解釋。

紐瑟姆說，戴維斯提出質疑後遭警察毆打，兩名警察輪流抓住戴維斯並不斷揮拳攻擊他的頭、臉，一名男性民眾介入，阻擋警方的攻擊，接著第三位警察加入抓住戴維斯，另一名警察拔出電擊槍，這時有第三位民眾懇求警方停止攻擊戴維斯，但遭警察喝斥要他離開，該位民眾離開後，警察把戴維斯抓到廂型車另一邊，繼續對他拳打腳踢。

紐瑟姆將民眾錄的影片放到Instagram。影片中可以聽到目擊者的尖叫聲和怒罵聲，在網路上引發怒火。

紐瑟姆說，27歲的戴維斯從未被警方逮捕，現在卻面臨多項指控，包括拒捕、襲警重罪、妨礙政府行政、擾亂治安、騷擾等。

紐約市警方發言人回應，警方當時正在東三街阻止一位市民點燃煙火，該位市民逃逸，27歲的男性嫌疑人上前擋在警方面前阻止警察追捕該位市民，過程中他動手推了警察，當警方試圖逮捕他時，他激烈反抗並以推擠、揮拳等方式攻擊警察拒捕。

非裔 紐約市 黑人的命也是命

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