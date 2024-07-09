辯方證人護郭文貴心切 露破綻遭檢猛攻

郭文貴案庭審繼續，因反共而追隨郭文貴的前中國「球王」郝海東出現在法庭。(法新社檔案照)

中國商人郭文貴 涉嫌詐騙案件在國慶假期休庭後，8日繼續展開庭審。郭文貴本人在庭前會議時，宣布放棄親自作證，辯方其他證人則繼續出庭作證。當日庭審中，追隨郭文貴的前中國知名足球運動員郝海東和羽毛球運動員葉釗穎夫婦，也專程從西班牙趕來，到場旁聽。

辯方當日的策略主要是將已被多重證據坐實、難以否認的投資 騙局和投資款豪購等行為與郭文貴切割。從德國來到紐約的辯方證人戴萊(音，Lai Dai)稱他最初為流媒體平台GTV投資了15萬元，然而他並非從郭文貴的直播影片中得知「GTV募股」的消息，而是通過郭文貴追隨者組織的「戰友群」問詢，然後被推薦到了已被法庭確認為本案共謀者的「農場主」魏麗紅(Sara)處。在魏麗紅提供了匯款信息後，戴萊將自己的投資款電匯到了一個名為「VOG」的公司帳戶，戴萊作證稱，這個「VOG」是魏麗紅名下的公司，與郭文貴無關。

戴萊參與投資的項目還有「喜幣」。他在出庭前，按照辯方律師的指導專門錄了一段影片，以試圖證明「喜幣」交易平台「喜交所」的手機App 依然可以使用，並不能算是血本無歸。不過，檢方在質詢時指出，該交易所在7月7日已關閉了所有功能。

此外，戴萊在回答辯方律師的提問時，還不慎畫蛇添足。當時律師提問稱，2024年影片中的「喜交所」App的功能與2022年是否一樣，戴萊本可直接給予肯定答覆，但他又補充了一句，稱「只有兩處功能與兩年前相比受到了限制」。檢方則抓住這個破綻，在質詢時提問：受限的功能是否包括將帳戶內的幣值兌換回真實的美元。戴萊給予肯定答覆。

戴萊先前曾作證稱，他來美國作證的目的是希望幫助郭文貴。在作證環節，他也確實與辯方律師合作、設法將郭文貴本人從複雜的陰謀中摘出來。但檢方在質詢時則抓住他在邏輯上的不連貫之處猛烈攻擊，試圖瓦解他在陪審團面前的可信度。

比如，戴萊作證稱，郭文貴沒有在他的影片中提到過GTV股票投資的問題，他的所有消息都是從「戰友群」和魏麗紅那裡得來的。檢方在反覆追問他是否確認自己的證詞後，戴萊無奈改口，稱郭文貴提到過這些內容。此後，檢方繼續抓住郭文貴在直播影片中誇口稱「喜幣」背後有20%的黃金儲備支撐的內容，問戴萊是否相信此說。從事金融行業的戴萊在承認自己「無法判斷」後，爭辯他「不相信郭文貴是在故意說謊」。檢方則繼續展示證據，顯示郭文貴在影片中親口承認，「喜幣」系統是由他親自設計的，同時問戴萊是否相信這些說法。戴萊答，「他是說了這話，但正式文件中並沒有這麼說」。

檢方提問：「所以，郭文貴在影片中說的不是真話？」戴萊答「我相信那是他自己的理解」。他原本還想繼續爭辯，但法官則予以叫停，並告誡他不得「答非所問」。