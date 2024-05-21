羊頭灣老翁遭2名蒙面飛車賊搶劫

羊頭灣凌晨發生搶劫案，一位老翁遭搶。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林 )羊頭灣(Sheepshead Bay)19日凌晨發生了一起搶劫案，兩名騎乘輕便摩托的匪徒當街搶劫了一名七旬耆老，搶走了長者隨身攜帶的錢包和手機等物品揚長而去。警方呼籲知情者及時通報警方，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警61分局的轄區內。警方稱，19日凌晨大約1時20分，一名74歲的男性長者行走在海洋公園大路(Ocean Parkway)交R大道附近的人行道上，正在回家的路上。這時，有兩名騎乘輕便摩托的匪徒從後面靠近這名長者，並下車擋住了這名長者的去路，他們頭戴面罩，其中一人還拿出一把槍，對他比劃這把槍，威脅耆老，要他交出身上的物品。眼見處於十分不利的境地，耆老選擇了服從，交出了身上的錢包、蘋果手機和車鑰匙。長者後來告訴警方，他的錢包內有26元現金。

匪徒搶走耆老的物品後，隨即騎乘輕便摩托逃離現場。後來在其他行人的幫助下，這名被搶劫的耆老打電話報了警。警員和急救人員迅速趕到現場。警員詢問了事發經過，急救人員經過交談和檢查，發現被搶劫的長者沒有受傷。這名耆老說，因為搶劫者戴著面罩，又是在夜間，他沒有看清楚這兩名劫匪的族裔特徵。

警方呼籲此案知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。