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賣車講一半？ 華人無證客控車行欺騙

記者尤昱程／紐約報導
李朋懷說，像他這樣的案例其實在無證客群中並非少數，希望以自己的經驗，讓大家看到無證客生活的困苦。(記者尤昱程／攝影)
李朋懷說，像他這樣的案例其實在無證客群中並非少數，希望以自己的經驗，讓大家看到無證客生活的困苦。(記者尤昱程／攝影)

華人無證客來美遇到的難關重重，不僅要先克服走線途中可能遇到的危險，抵達美國後更可能因為語言、文化隔閡，面臨現實生活的種種困境；日前有名華人無證客李朋懷(Penghuai Li，音譯)，聲稱買車被車行騙，產生糾紛，令他感到失望。

37歲的李朋懷來自中國湖北，由於在家鄉買的房子爛尾，實在生活不下去了，決定籌款隻身走線，來到美國。他先是在德州移民局待了一個月，隨後到法拉盛，做搬運工、超市工作以及推銷外賣餐盒等。

李朋懷購入的本田二手車。(記者尤昱程／攝影)
李朋懷購入的本田二手車。(記者尤昱程／攝影)

李朋懷表示，3月底時他到長島一家車行買車，幾經來回講價後，同意以1萬元現金當作頭期款，買下一台要價2萬9000元的本田二手車；由於他沒有信用紀錄，車行表示只有一間銀行願意讓他貸款利率為22.99%，共貸款六年。

起初李朋懷向車行反映不想背這麼多年的貸款，但考慮到這是唯一可以讓他貸款買車的方式，只好點頭同意，簽定合約；而幾個禮拜後，銀行與他聯繫，要把貸款的手續完成，他卻開始覺得不太對勁。

他表示，六年期的高利率貸款是讓他萌生退意的原因之一，此外，他仔細查看合約後，發現款項中有一筆高達7900元的服務費，車行也未告知這是一輛事故車，使他感覺受騙。

「車行告訴我這是銀行收取的服務費，銀行卻說他們沒有收這筆錢」，李朋懷說，他開始對車行存疑。平時忙於工作的他，加上不諳英語，並未積極與銀行完成貸款手續，導致車行因貸款未通過必須把車子收回。

換過多個工作的李朋懷，上月底購入了這輛車才開始了較穩定的機場接送工作，卻在日前被車行以沒有貸款為由，將車牌給撤下，2日車行則派人將車子收回，退給李朋懷8000元。

華裔車行負責人李Kenny表示，簽署合約前沒有看清楚是消費者自己的問題，雖然當事車行沒有完整告知實情屬「不道德」，但是消費者也有義務在簽約前審視合約；而該消費者沒有身分、社安號，貸款利率本來就比較高。

李Kenny說，車行銷售車輛時只講一半的行為時有所聞，有些車行以低價登廣告吸引客戶，靠後期貸款賺點錢，這種行為一直都有；但大部分車行都是明碼標價，他提醒消費者買車時一定要先確認貸款金額，仔細查看合約上所有內容，千萬不要貪便宜，這是最大的陷阱。

李朋懷說，來美初期靠著好幾份工的兼差才勉強撐了下來，如今卻遇到這種事，感到相當無奈；他表示自己將上小額法庭提告，盼司法還他公道。

貸款 利率 走線

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