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談判破裂 哥大紮營學生面臨停學處分

記者許君達／紐約報導
哥大與學生運動組織者的談判以破裂告終，校方開始對逾期不撤離者進行停學處分。(記者許君達／攝影)
哥大與學生運動組織者的談判以破裂告終，校方開始對逾期不撤離者進行停學處分。(記者許君達／攝影)

哥倫比亞大學學生運動原本已經緩和的局勢29日再次升溫。校方當日早間突然發布命令，稱如果學生在29日下午2時前不離開占領營地，將面臨停學等嚴重處分。不過，學運組織方並未理會學校的警告，當日下午繼續占領。根據最新消息，哥大已經開始對逾期不撤的學生執行懲罰措施。

在整個剛剛過去的周末，哥大與學運代表均表示談判正在進行，因此校內局勢一直保持平靜。而在29日早間，校長沙菲克(Minouche Shafik)公開發表聲明，稱學生所提出的首要訴求，即從與以色列相關的合作機構撤資，校方不會接受，因此談判無法達成一致。此後，哥大向運動的參與者發布通知，要求其在當日下午2時前自行撤離校園占領區。

據報導，通知稱校方已掌握了多數占領者的身分，並要求他們在一份承諾書上簽字，以換取良好的畢業成績，而拒絕撤離者，將被「臨時停學」，意味著他們的學生身分證明將被停用，導致他們失去進入校園和所有使用校內設施的權利。

對此，學運組織方聲明，不會退讓。左派團體「人民論壇」(People’s Forum)在社群平台上發出緊急召集倡議，呼籲其支持者在29日下午1時前往哥大聚集。根據主要組織方「哥大種族隔離撤資運動」(CUAD)發布在Instagram上的現場影片，在下午2時的最後期限之後，數百名抗議者繼續占據在哥大南草坪上、現場群情激昂；而相應號召前往哥大聚集的人群也集中在西側主校門外大喊口號，人數亦有數百。此外，根據社群平台上傳播的內容，近百名哥大教職員工也在「最後通牒」過期後，集體身穿橙色反光背心並拉起人牆，以保護學生免遭可能的警察暴力。

另據報導，為因應哥大的局勢，紐約市警(NYPD)已在校外增加了警力部署。不過，警方尚未得到校方的邀請或許可，目前無權進入校園。據消息人士稱，警方此次並未部署主要針對大規模示威運動的戰略反應小組。

29日晚些時候，紐約大學也發布聲明稱，與學生的談判無法達成協議，並也將對拒不撤離的學生進行紀律處分。不過紐大並未公布處分的具體方式。

哥大 紐約市 哥倫比亞大學

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