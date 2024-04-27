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華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

記者顏潔恩／紐約報導
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

擁有13年從警經歷、曾在布碌崙(布魯克林)南區警署的重竊案部門服務多年的二級華裔探員張棟志，26日接受華媒採訪，提及布碌崙華社近幾年從郵筒釣魚、手機詐騙，逐漸轉向身分盜竊、殺豬盤詐騙的犯罪趨勢，呼籲當地民眾提高警惕，識別不法分子多樣的犯罪套路，避免蒙受財物損失。

目前在布碌崙南區警署謀殺部門服務的張棟志表示，身分盜竊、手機卡交換攻擊(SIM swap attack)、以及殺豬盤詐騙是布碌崙華社當前最頻繁發生的犯罪；就身分盜竊，因華人的習性會將房間分租出去，住在外州的親戚也可能共用同個住址，每日有大量的信封湧入一個住址中，上門偷信的歹徒很容易一口氣，就將這些含有駕照、信用卡、支票、綠卡等敏感文件的信件全數盜走。

張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記...
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

張棟志指出，過去曾與管轄8大道的市警72、66分局合作，在當地找到一個華裔犯罪團夥的窩點，搜獲大量的社安卡、駕照和信用卡，其中95%為華裔受害者。

懶得報案 後續更麻煩

根據警方分析歹徒的犯罪行徑，經常會有專門的人在社區徘徊，以摸清郵差的工作路線，在郵差剛離開後，馬上進屋偷信，接著在租借來的單人房(single room occupant)開始拆信，然後以分工的形式，派人到銀行辦理新帳戶、提款、或到商場購物，非常具有組織性。

手機卡交換攻擊方面，歹徒的慣用手段是盜竊當事人的身分後，偽造其身分證，再向手機公司自稱手機損壞了或弄丟，要求重發號碼一樣的手機卡，這時受害者的手機會立即關掉，彷彿失去信號，歹徒便趁此將手機的機密資料轉到新手機，獲得受害者銀行帳戶、郵箱的訪問權限。

他強調，很多華人是在多年之後，準備買車、買房時，才發現身分被盜竊和竄改，對於警方要求跟進案件、指證壞人覺得麻煩，很多人不願報警配合，警方也束手無策；張棟志表示，但若現在不著手處理，日後可能會產生更多不必要的困擾，呼籲華人要改變觀念。

新詐騙劇本層出不窮

全美華人深受其害的殺豬盤詐騙，如今也再不以打電話為主要手段，而是「放長線釣大魚」，通過短信慢慢建立感情，最後說服當事者投資虛擬貨幣；張棟志說，不法分子一直都在做功課、編寫新的詐騙劇本，而警局也緊隨他們的腳步，不停偵破新的套路以警告民眾加以防禦，這也是鼓勵受害者出事後報警的初衷，讓警方能夠獲知更多歹徒的犯案手段。

他指出，歹徒擅長用各種聊天話術去搭訕當事人，當下的目標就是引人上鉤，只要有人回應便有了下手的機會；在一些案例中，歹徒甚至能夠說出當事者的真實姓名，以假亂真讓不少人掉入陷阱，當事人應保持冷靜，不要順著對方的話確認信息，可直接忽略或簡單說「你打錯電話了」，立即掛掉。

建議民眾應常檢視帳戶

張棟志呼籲，民眾平時應檢查自己的信用等級分數(Credit Score)、銀行帳戶，確保無異常的交易；再來，若離開了原來的住址，一定要向銀行、郵政局、車管局(DMV)等機構更新地址，可很大程度避免重要信件落入不法之徒的手中。

「若對方提出的投資方案聽起來過於美好，這就是個危險信號」，他說，對於在社群媒體上認識的人、對方提出的投資項目，民眾不妨跟身邊的家人朋友多多分享，尋求他們的意見，千萬別一股勁就把所有信息透露給對方。

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