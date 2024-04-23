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班森賀華人住宅四級大火 禍及旁邊三處房屋

記者胡聲橋／紐約即時報導
班森賀華人住宅發生四級大火。(記者胡聲橋/攝影)
班森賀華人住宅發生四級大火。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人聚居區23日下午發生一場四級大火，一棟華人房屋嚴重受損，大火還波及旁邊三處住宅，帶來一定損毀，共有六名消防員在滅火過程中受輕傷，所幸火災房屋內無人員傷亡。

位於班森賀71街2052號的一處華人居住的房屋23日下午大約1時剛過突發四級大火。據消防人員介紹，大火是從一樓開始燒起來的，向上燒穿地板，蔓延到二樓，接著又燒穿了二樓的天花板。從外面看，一層樓的內部已經燒毀，二樓外牆被煙熏黑，部分天花板已經塌陷。火災發生時，屋內有人，所幸及時逃離，沒有造成人員傷害。

共有175名消防人員趕到現場救火，經過大約一個小時的撲救，大火終於被撲滅。消防人員說，這是一場四級大火，共有六名消防員受傷，五名消防員送到醫院接受治療，一名消防員在現場接受治療。人員及時逃離，沒有造成傷亡。起火原因不明，消防人員目前仍在進行調查。不過據了解，這起火災不是鋰電池導致的。

據家住相鄰房屋的安(Rose Ann)介紹，大約1時過幾分鐘，她正在自家後院曬太陽，突然聞到很大的煙味，一轉頭發現相隔不遠處一棟房屋冒出了濃煙，接著看到房屋後部廚房的位置冒出火焰。Ann說，她大驚之下跑到街上查看，並馬上報警。

家住火災房屋對面的方先生說，他當時在家裡休息，在網上看到有火災，後來發現就在自己家對面。他說火勢很大，有濃煙還有火焰，消防人員很快趕到滅火，用了一個多小時才控制住火勢。方先生說，住在火災房屋裡的是一家華人，不過他也不認識房主，沒有打過交道。家住不遠處的另一名李姓華男也說出事房屋的主人是華裔，而且他還知道，屋主剛買了這處住宅沒多長時間，大概就是去年。

班森賀華人住宅發生四級大火。(記者胡聲橋/攝影)
班森賀華人住宅發生四級大火。(記者胡聲橋/攝影)
班森賀華人住宅發生四級大火。(記者胡聲橋/攝影)
班森賀華人住宅發生四級大火。(記者胡聲橋/攝影)

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