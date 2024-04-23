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史島入室搶劫案 4劫匪全落網

記者胡聲橋／紐約報導
四名蒙面匪徒去年底在史島入室搶劫。(警方提供)
四名蒙面匪徒去年底在史島入室搶劫。(警方提供)

去年12月，史島一戶家庭深夜遭四名蒙面歹徒入室搶劫，當時屋內僅有女主人和兩名孩子，另外還有一名保姆，男主人則不在家；其中女主人在歹徒行搶的過程中頭部受傷，女童則被診斷出腦震盪，兩部手機被搶走；近日警方將四人全數逮捕，其中一名嫌犯曾有30多次被捕紀錄。

根據市警，來自斯坦普頓(Stapleton)的奈特(Roland Knight)，和來自新布萊頓(New Brighton)的賽福(Luthman Sefu)因為涉嫌這起史島入室搶劫案，於本月初被逮捕控罪，兩名被告均為31歲。

另外兩名嫌犯，則在此前遭到警方逮捕，他們分別是奈德(Elliott Knight)和康利(Michael Conley)。這兩人都是28歲，前者有30多次被捕紀錄，後者有17次被捕紀錄。

警方稱，這四人是「業餘四人組」的成員。去年12月18日0時45分，他們闖入了史島莊園高地(Manor Heights)利文斯頓大道(Livingston Avenue)交皇后街(Queen Street)附近的一處住宅。

監控錄像顯示，這四名蒙面、身穿連帽衫的男子踢開門後進入了住宅，揮舞手槍在家中穿行。當時家裡有一名五歲的女孩，一名患有自閉症的四歲男孩，33歲的女主人和54歲的保姆。

女主人表示，她當時一個人在睡覺，意識到這些歹徒是趁著她丈夫不在家來行竊；她說，其中一人用槍指著她的頭，向她索要錢財和珠寶，但因為沒有拿到錢，歹徒用槍抽打她，還把她的臉壓到門框上。

這時另一名歹徒把五歲的女童帶了過來，女主人看到孩子身上有一大塊瘀青。歹徒最後只搶走了兩部手機。最後女主人和女童都被送入醫院接受治療，女主人的頭部皮膚被打裂，女童則被診斷為腦震盪。

女主人在事後表示，相信這起搶劫案是經過精心策畫的。調查人員也認為，這起搶劫案是有針對性的。不過調查人員也說，這起搶劫案的手法很業餘。

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