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班森賀華商聚集區菸店 遭假FBI武裝搶劫

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙86街華商聚集區一家菸店遭劫。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙86街華商聚集區一家菸店遭劫。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀86街華商聚集區，日前發生了一起菸店武裝搶劫案，兩名蒙面劫匪光天化日之下進菸店搶走現金和其他物品，所幸沒有人員傷亡。

86街交海灣公園路(Bay Parkway)的十字路口是華商聚集區的中心，附近有地鐵站，平時人流眾多，一家名為「86 Smoke Shop 1」的菸店就在那個十字路口，由外族裔經營。

布碌崙86街華商聚集區一家菸店遭劫。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙86街華商聚集區一家菸店遭劫。(記者胡聲橋／攝影)

本月2日下午4時5分，兩名蒙面者闖入了這家菸店。菸店員工Fehed說，這兩人帶著滑雪面具，身穿黑色外套，他們胸前還掛著聯邦調查局(FBI)的徽章。

一進門，兩人就掏出手槍，其中一人對他說，他們是FBI派來檢查菸店商品的，讓他打開分開櫃台內外的門；Fehed當時看到對方用槍對著他，他自己也沒有武器，就照著做。

監控錄像顯示，一名劫匪站在櫃台前，另一名劫匪繞到櫃台後，拿走了收銀機裡的現金和一些物品。警方稱，這兩名蒙面劫匪共搶走了1300元現金和價值4400元的物品，總計5700元。

布碌崙86街華商聚集區一家菸店遭劫。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙86街華商聚集區一家菸店遭劫。(記者胡聲橋／攝影)

由於該間菸店不賣大麻，劫匪拿走了一些菸草製品和電子菸後就離開；Fehed說，店裡因為沒有安裝警報系統，他無法在案發時報警，只好在劫匪離開菸店後才報警。

警方說，這兩名劫匪是乘著一輛白色的休旅車逃離現場的。監控錄像顯示，這兩名匪徒外套的後背上有類似蝙蝠俠的綠色圖案。

警方呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 FBI 布碌崙

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