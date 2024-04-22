日落公園一名華人男孩在公園內遭多名青少年圍毆

日落公園一名華人男孩遭多名華人男孩圍毆。(網絡視頻截圖)

一名十幾歲男孩遭霸凌的視頻21日晚在布碌崙 (布魯克林)華人 圈內瘋傳。視頻顯示，一名十幾歲的華人男孩在日落公園 一處球場內遭另外四五名華人男孩圍攻，倒在地上還被多人拳打腳踢。知情人稱，這個球場最近已經發生過數起華人青少年之間的暴力事件了。

布碌崙6大道交56街處的彩虹遊樂園(Rainbow Playground)是一個華人經常光顧的遊樂園，裡面有幼兒遊樂設施，還有籃球場和手球場。據知情者透露，21日下午三點多，幾名十幾歲的華人青少年因為口角導致打架，最後一名身穿黑色運動衣褲和藍色運動鞋的男孩被四五名華人男孩打倒在地。錄像顯示，其中一名男孩瘋狂地用腳踢受害者，還攀在球場圍欄上用腳使勁踩受害者，另外兩名男少年上前拳打腳踢已倒地的受害者，還有一名男少年朝圍觀者比畫著粗野的手勢。視頻顯示，受害男童嘴角流血，臉上有淤傷，衣服也勾破了。

這起圍毆事件發生後，又有人上傳了一段錄像，內容是一名十幾歲的女童先推搡一名男童，然後用金屬棍追打這名男童，後來男童反擊，兩人扭打在一起。知情者稱，錄像中的打人事件也是最近發生在彩虹遊樂園的。

據了解，現在總有一些華裔不良少年在8大道附近的公園滋事，其中包括漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Ave.)交74街的麥金利公園(McKinley Park)、日落公園和貝瑞吉交界處的愛立信公園(Leif Ericssion Park)和彩虹遊樂園。這些不良少年看到不順眼的人就去滋事，挑起事端，周圍的居民對這些半大的孩子都不勝其煩。

紐約親子互助會的負責人黃妮可說，她們互助會去年就接到投訴，有一夥十幾歲的孩子在愛立信公園向老人扔水球、西瓜和垃圾。她擔心的是，隨著夏季的來臨，到公園裡活動的人越來越多，這群孩子又要出來惹事了。黃妮可認為，這些孩子缺少管教，有的孩子可能家長都在外地，是造成這種情況的重要原因。她呼籲在場的家長和居民如果看到此類事件，一定要拿起手機把事發經過拍下來，然後馬上報警，叫警察來處理此類事件。