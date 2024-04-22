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3華男人行道起口角 拔刀相向2傷

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛市中心21日下午發生一起鬥毆，三名華人參與其中，兩人受刀傷，圖為警方在調查此案。(Citizen截圖)
法拉盛市中心21日下午發生一起鬥毆，三名華人參與其中，兩人受刀傷，圖為警方在調查此案。(Citizen截圖)

法拉盛市中心21日下午發生一起鬥毆，三名華人參與其中，兩人受刀傷，目前情況穩定；警方正在追緝肇事者，呼籲民眾提供線索。

根據紐約市警方，12日下午5時29分左右，在法拉盛波普勒大道(Pople Ave.)132-69號附近，三名華人陷入口角，之後其中一人拔刀相向，導致另一名華人手指被割傷，還有一名華人腹部和右手臂都被捅傷，二人已經被送往附近醫院治療，情況穩定。而攻擊者則已逃逸，據悉是一名50歲華人男子，可能頭部受傷。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

市警109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)在最近一次警民會表示，3月整體犯罪率相比去年同期下降16%，和2月相比則下降23%，其中重罪攻擊案(felony assault)下降41%，

法拉盛市中心21日下午發生一起鬥毆，三名華人參與其中，兩人受刀傷，目前情況穩定；...
法拉盛市中心21日下午發生一起鬥毆，三名華人參與其中，兩人受刀傷，目前情況穩定；警方正在追緝肇事者，呼籲民眾提供線索。(Citizen截圖)

華人 法拉盛 紐約市

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