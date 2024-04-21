遊民隨機攻擊案 受害者逾半為女性

TikTok博主麥古金在3月25日被攻擊後發影片講述經過。(取自Halley McGookin的TikTok)

根據紐約市警局(NYPD)最新消息，今年迄今，已有50名女性在曼哈頓 下城地區遭受遊民 隨機攻擊，多數攻擊者有心理健康問題。

由於50起案件中的受害者，有不少人在社群媒體 上公開自己的被攻擊的經過後，令「紐約街頭女性攻擊案」 成為社交媒體熱門搜索詞，相關事件於近期備受矚目。

市警總局探長肯尼(Joseph Kenny)在本周召開的新聞發布會上說，今年截至目前，全市隨機攻擊案共有95起，其中有50起的受害者為女性，再加上社群媒體的推波助瀾，令此類事件在近期頻繁被報導。

肯尼分析稱，50名女性受害者都在曼哈頓下城遭受的無端攻擊，其中37人是在街上行走時被攻擊，另有13人是在地鐵系統中遭毆，「多數是被犯罪分子以拳頭直接毆打，還有一些是被歹徒丟來的物品砸傷。」

經過市警局調查，嫌犯基本上都是無家可歸的遊民，大多數有心理健康問題，不排除是「模仿犯」行為；「我們已經逮捕了其中14起攻擊案的犯罪嫌疑人，其他的仍在繼續調查，鼓勵更多知道線索的民眾協助。」

受害者之一、TikTok博主麥古金(Halley McGookin)在3月25日被攻擊後發影片表示，「我只是在走路，然後一個男人突然衝過來打了我一拳。」她哭著說：「天啊，真的很痛。」

另一位受害人、同樣是TikTok博主的托尼納托(Mikayla Toninato)也在視頻中講述，3月26日，她在曼哈頓聯合廣場(Union Square)附近被一名陌生男子毆打臉部，「我驚呆了，根本沒看到他是怎麼靠近我的，我當時嚇得尖叫，頭被打得很疼。」