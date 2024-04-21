打擊犯罪 市警學院將增2班級

為打擊紐約市槍擊、謀殺等重大犯罪，亞當斯(右二)20日宣布在警察學院增班，再招募1200名新警員。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)20日宣布，將會在紐約市警察學院(New York City Police Academy)現有上千名新警員接受訓練的基礎上，額外在7月、10月各增新班，另招募1200名新警員，以打擊紐約市槍擊 、謀殺等重大犯罪。

據悉，今年紐約市警察學院已招募1200名警員，他們的訓練已經開始；而亞當斯20日宣布，在即將到來的2025財政年度執行預算裡，他計畫在紐約市警察學院額外增加兩個新班級，分別在7月、10月開課，每班級將另招募600名新警員，讓2024年報考警察學院的人數達到2400人。

新班級畢業的1200名新警員將分別於2025年1月、4月開始工作，屆時紐約市制服警員的總數將增至3萬5000人；這一舉措是為了更大程度降低過去兩年來在五大區發生的槍擊、謀殺案，通過增加警力，來打擊這些暴力犯罪。

亞當斯表示，保護公眾安全是他的首要任務，在紐約市警的努力下，今年的整體犯罪至今已降低3%，自2023年起槍擊和凶殺案都有兩位數的下降趨勢，今年各降了20%、23.5%； 「降低犯罪得以挽救更多人的性命，也是經濟復甦的重要基礎，我們不會冒任何可能會阻擋這些情況發生的風險」，亞當斯說，歸功於有效的財政管理，讓城市預算、財政前景變得穩定，才有機會迎來新班級的設立。

市警總局長卡班(Edward Caban)表示，額外增加新班級對紐約市公共安全是重大的勝利；儘管市警總局一直走在新技術和精準警務措施的前沿，但歸根究底，警員才是減少社區犯罪的終極工具，「我很感謝亞當斯對紐約市警的慷慨和持續支持。」

自亞當斯市府上任以來，市警總局已從街道上查獲了超過1萬5500隻非法槍械，也投資一系列的預防或干預項目，如推出「結束槍枝暴力藍圖」(Blueprint to End Gun Violence)、成立新的反槍枝部門，這些努力均旨在減少全市槍擊和謀殺案的發生率。