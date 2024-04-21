我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

羊頭灣電桿倒塌釀塞車 LCP即刻救援

記者顏潔恩／紐約報導
羊頭灣華社日前一個電線桿倒塌，引起交通壅堵。(LCP提供)
羊頭灣華社日前一個電線桿倒塌，引起交通壅堵。(LCP提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣U大道華社的大街上近期因一個電線桿倒塌，造成交通堵塞，由當地居民、商家組成的「社區巡邏隊」(Local Community Patrol，簡稱LCP)隊員發現後，趕到事發地點合力解決問題，及時的反應受到居民的讚賞；LCP隊員表示，除協助打擊犯罪之外，他們也會協助解決社區突發情況，呼籲更多人加入巡邏隊，為保衛社區貢獻一份力量。

據LCP華裔隊員Kent Woo表示，18日約下午6時，正值巡邏的幾名隊員發現U大道、T大道交東15街一帶比以往更堵，加上那條街又是單行道，只見很多駕駛不停倒車；有隊員前往查看後，發現是電線桿倒在馬路上，車輛無法前行，而後方的車子不知道前方發生了什麼事，一直駛入，導致交通水泄不通。

隊員們見狀後第一時間聯繫市警61分局，在警員介入後，消防員也到場處理狀況；與此同時，LCP隊員們則與輔警留守在附近，指揮交通。

Kent Woo表示，前後花了大概10分鐘的時間便解決了問題，很多民眾感謝他們及時作出反應，才不致於造成更大的混亂；他也以此事件為例，表示社區的維護仍需要大量居民的參與，呼籲有能力的民眾可利用下班、業餘時間參與其中。

目前巡邏隊的工作有了固定的時間表，將在每周二的下午1時30分、周四晚上6時在社區內巡邏，相信有了更多人的加入便會增強巡邏力度；他們當前巡邏的主要區域包括U大道華社街區、地鐵站、校園附近，不僅是幫助警方打擊犯罪，也對危機、緊急情況提供援助。

關心本地治安的居民、商家可撥打(646)580-6612或電郵至[email protected]、或瀏覽www.localcommunitypatrol.org查詢更多詳情。

羊頭灣華社日前一個電線桿倒塌，引起交通壅堵。(LCP提供)
羊頭灣華社日前一個電線桿倒塌，引起交通壅堵。(LCP提供)

地鐵站 布碌崙 華裔

上一則

周六夜燈 五分局籲華社踴躍參加

下一則

打擊犯罪 市警學院將增2班級

延伸閱讀

ACC反霸凌講座 給華人家庭資源和力量

ACC反霸凌講座 給華人家庭資源和力量
3天17起 芝搶劫案遍布 警籲提高警戒

3天17起 芝搶劫案遍布 警籲提高警戒
松柏之家27年慶 表彰傑出貢獻者

松柏之家27年慶 表彰傑出貢獻者
台灣搶房風暴成形？公館共構宅一坪飆台幣144萬創新高

台灣搶房風暴成形？公館共構宅一坪飆台幣144萬創新高

熱門新聞

紐約愛樂雙簧管首席王亮。(取自紐約愛樂官網)

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

2024-04-16 11:05
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

2024-04-14 07:04
接到對霸屋者的投訴，警方逮捕四人。市樓宇局發布了部分清空令，防止「霸屋者」進入。(市警121分局X平台)

投訴多 史島警逮4霸房者、沒收槍枝

2024-04-15 06:20
紐約市警進入哥倫比亞大學校園帶走部分示威人士。(美聯社)

警察進入哥倫比亞大學 逮捕數十名反以色列示威者

2024-04-18 16:10

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難