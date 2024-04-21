羊頭灣電桿倒塌釀塞車 LCP即刻救援

羊頭灣華社日前一個電線桿倒塌，引起交通壅堵。(LCP提供)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣U大道華社的大街上近期因一個電線桿倒塌，造成交通堵塞，由當地居民、商家組成的「社區巡邏隊」(Local Community Patrol，簡稱LCP)隊員發現後，趕到事發地點合力解決問題，及時的反應受到居民的讚賞；LCP隊員表示，除協助打擊犯罪之外，他們也會協助解決社區突發情況，呼籲更多人加入巡邏隊，為保衛社區貢獻一份力量。

據LCP華裔 隊員Kent Woo表示，18日約下午6時，正值巡邏的幾名隊員發現U大道、T大道交東15街一帶比以往更堵，加上那條街又是單行道，只見很多駕駛不停倒車；有隊員前往查看後，發現是電線桿倒在馬路上，車輛無法前行，而後方的車子不知道前方發生了什麼事，一直駛入，導致交通水泄不通。

隊員們見狀後第一時間聯繫市警61分局，在警員介入後，消防員也到場處理狀況；與此同時，LCP隊員們則與輔警留守在附近，指揮交通。

Kent Woo表示，前後花了大概10分鐘的時間便解決了問題，很多民眾感謝他們及時作出反應，才不致於造成更大的混亂；他也以此事件為例，表示社區的維護仍需要大量居民的參與，呼籲有能力的民眾可利用下班、業餘時間參與其中。

目前巡邏隊的工作有了固定的時間表，將在每周二的下午1時30分、周四晚上6時在社區內巡邏，相信有了更多人的加入便會增強巡邏力度；他們當前巡邏的主要區域包括U大道華社街區、地鐵站 、校園附近，不僅是幫助警方打擊犯罪，也對危機、緊急情況提供援助。