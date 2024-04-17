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法拉盛買兇案 受害者顧欣槍傷照首曝光

記者顏潔恩／紐約報導
殺死顧欣的槍手。(本報檔案照)
殺死顧欣的槍手。(本報檔案照)

法拉盛買兇殺人案第二階段審理槍手嫌疑人阿卜魯(Antony Abreu)的庭審，至16日已步入第六天，受害者顧欣(Xin Gu)的槍傷照首次曝光；新證人布爾巴諾(Roberto Burbano)出庭稱，案發當日曾與阿卜魯、朋友三人碰面，在布爾巴諾的印象中，阿卜魯那天的穿著與後來警方公布的顧欣被槍殺影片中，與槍手的著裝相同。

阿卜魯穿著近似槍手著裝

布爾巴諾自高中販毒，從大麻開始逐漸碰觸更嚴重的毒品，18歲起便積累多次被捕經歷，成為本案的證人前，因非法持有管制藥品正要獲量刑；他與阿卜魯有個共同好友Alex，在認識阿卜魯不久後，阿卜魯曾遊說他跟自己拿大麻的貨，但因不喜歡對方的氣質，布爾巴諾最終沒跟阿卜魯做生意。

案發當日，布爾巴諾接到Alex的電話，兩人之後與阿卜魯見面，布爾巴諾被指示將一輛運動休旅車，從阿卜魯家中開進法拉盛的一個公共停車場內；期間，布爾巴諾曾聽見阿卜魯向Alex說道，「就是今晚了」，儘管他當時不知道指的是什麼。

與此同時，阿卜魯則與Alex坐在白色的本田雅閣(槍手當時逃亡跳上的汽車，也是白色的本田雅閣)中，布爾巴諾停好車後便上了這輛車；阿卜魯載著兩人開了一會後，在法拉盛某個地方下車，與兩名亞裔男子見面，具體說的內容他不清楚。

隔日有關顧欣被槍殺的新聞傳得沸沸揚揚，而捕抓到槍手的影片也被公布出來，其身穿的黑色運動服、紫色手套，跟布爾巴諾當日見到阿卜魯的是一樣的，唯一差別就是槍手還戴了滑雪面罩；兩人之後曾在聚會上見面，阿卜魯問他，「你知道我幹了什麼事嗎？」，布爾巴諾認為其指的就是這起凶殺案，回答道，「是的。」

幾個月後，兩人在皇后區地方法院碰見；阿卜魯說道，事情變得棘手了，他遇到很大麻煩，需要離開一陣子，兩人當時還交換了手機號碼。

解剖證遺體有多處貫穿槍傷

當日出庭的第二位證人為紐約市法醫辦公室的高級驗屍官蘭蒂(Kristen Lanti)，她指導驗屍官Drobysheva，在當時解剖了顧欣的屍體，並用X光檢測是否有殘留子彈，是可以作為證據的重要做法；她解釋，通常槍擊造成的傷口，會出現子彈還殘留體內無貫穿傷、或子彈打出體外的貫穿傷等兩種情況。

在顧欣身上有六個槍傷，普遍會以為他被射擊了六顆子彈，但也有可能是一顆子彈打穿的多個傷口，保險起見，法醫鑑定他遭開槍了五、六次。

檢方首次在庭上公布了顧欣的屍體照，顯示他身上的槍傷，以及所殘留的子彈碎片；其中三顆子彈以穿透形式打進他頭部左側、一顆射進下巴，最終在嘴巴後方找到這顆子彈，另兩顆則以穿孔的形式，分別打到他的右大腿和左手，各有子彈進出造成的傷口。

進一步解剖分析，當時顧欣體內的血液酒精含量為0.06%，而紐約市飲酒駕駛的上限為0.08%，嚴格來說，當時他開車的話仍是合法的；報告也指出他是一名吸菸者。

庭審亮槍傷照 顧欣父母缺席

此前每次庭審顧欣的父母都會現身，其母親更是只要顧欣照片一出來，便會開始泣不成聲，被法官阿蒙(Carol Bagley Amon)點出，希望她能控制好情緒，不要分散陪審團的注意力；而此次在展示顧欣傷口圖片的過程中，兩老未在法院內旁聽。阿卜魯全程表情凝重盯著螢幕看，很難看出其他情緒，而他坐在旁聽席上的母親看了後，則低下頭微微搖頭。

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