非裔闖入隨地便溺 中華公所代主席譴責

中華公所監控攝像頭顯示，有非裔闖入便溺。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所作為曼哈頓華埠 社區最重要組織，長年提供義工服務並歡迎任何市民前往，但此傳統近期接連遭到不明人士誤用，闖入建築後進行侵擾，引起擔憂和不滿；近日，公所在日間遭到不明人士進入，並在樓梯拐角處便溺後離開。

作為華埠最早成立的社區組織之一，中華公所如今仍在為華人 爭取福利及權益，並每周提供不同項目的義工服務。在15日上午11時20分前後，一名身分不明男子在進入建築後，徑直走入前往地下禮堂樓梯，逗留僅約兩分鐘後離開，後被職員發現留下尿漬。

中華公所遭非裔闖入便溺。(記者劉梓祁／攝影)

據公所職員回憶，其在當日下午3時許外出返回後，在入口用餘光發現通往地下室的樓梯拐角處，出現液體汙漬，並以為是牆體漏水所致。他隨即湊近查看，發現牆壁和天花板均無異樣，便翻查監控錄像尋找原因。

錄像顯示，一名身材瘦高的非洲裔男子，在約四小時前快步走進建築，但並未前往二層辦事大廳，而是直接走下通往禮堂的樓梯，後在兩分鐘後手提褲腰離開。公所職員表示，雖汙漬在發現時已幾乎乾涸，但綜合證據可判斷為此人在此處便溺。他還說，所幸拐角處鐵門上鎖，此人無法進一步前往禮堂。

職員已在事後放置圍欄。(記者劉梓祁／攝影)

中華公所代主席曾偉康強烈譴責這一行為，並指此作法不但有失文明、破壞環境，還會對建築內的辦事者及紐約華僑學校學生，造成不良影響和心理陰影，特別是對年幼的孩童而言。

事後，職員已在通往地下的樓梯前放置圍欄。兩月前，中華公所也發生不明人士進入事件，其藏匿在地下禮堂，後被職員趕出。