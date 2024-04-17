24歲男 曼哈頓中城地鐵站遭無端割臉

男子在曼哈頓地鐵站遭割臉，警方追捕嫌犯。(市警提供)

紐約市 內地鐵系統本年頻頻發生傷人事件，迫使州、市府接連增加執法警力，市長亞當斯 (Eric Adams)則多次強調治安有所改善，為個案影響大眾感知；儘管如此，近日再有乘客於曼哈頓中城遭遇襲擊，導致其臉部被割傷。

根據市警(NYPD)消息，一名24歲男性乘客，在15日凌晨於洛克菲勒中心(Rockefeller Center)地鐵站 遭到無端攻擊，導致被割傷。警方表示，受害者在午夜12時20分前後，在該站夾層上購買地鐵票時，遭到身分不明男子從他背後接近，並用鋒利工具在他臉部右側造成創口。

事件發生後，嫌犯便徒步逃離了車站。初步調查顯示，本次襲擊為一起無端攻擊，且受傷男子送院後情況穩定，但面部遭受「嚴重割傷」。目前，尚未有人就此案被捕，目前市警在發布嫌疑人的視頻和照片後，正在追捕此人。

當局表示，嫌犯最後被發現時身穿白色連帽衫和棕色褲子。根據市警數據，本年第一季度內地鐵系統犯罪率較往年下降1.1%，其中3月地鐵犯罪率減少23.5%，當中搶劫下降51.9%、重大盜竊減少15.2%。亞當斯也多次稱紐約地鐵為「全球最佳公共交通」，且治安問題多由累犯導致。

然而，市警還表示，本年地鐵逃票逮捕率上升了80%、槍枝逮捕率上升83.3%。