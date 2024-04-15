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4華人涉賣淫康州被捕 2人來自紐約

記者鄭怡嫣／紐約報導
四名華人近日因賣淫相關罪名在康州被捕，其中兩名華人來自紐約。(取自康州當地警局)
四名華人近日因賣淫相關罪名在康州被捕，其中兩名華人來自紐約。(取自康州當地警局)

四名華人近日因賣淫相關罪名在康州被捕，其中兩名華人來自紐約。

根據案發地康州托瑪斯頓(Thomaston)當地警方，在與康州州警組織犯罪特別工作組、州警特別調查局及康州勞工廳的協調下，警局展開了一起涉嫌進行非法商業性活動的追捕行動。在本月11日，他們持搜查令及扣押令，對位於當地沃特伯里路(Waterbury Road)19號的一家水療中心進行調查。

警方表示，最終，四人因賣淫相關罪名被捕，他們分別是來自紐約法拉盛41歲的林秀娟(Xiujuan Lin，音譯，下同)、紐約布碌崙(布魯克林)的50歲的朱愛君、康州托靈頓(Torrington)的54歲的林波、以及康州溫斯特德(Winsted)68歲的李Christopher(Christopher Lee)。前三人被控賣淫，李Christopher被控三級合謀賣淫(conspiracy to promote prostitution)以及干擾搜索令罪名。

據悉，四人已在繳納1萬元的保釋金後獲釋，下次在托靈頓高等法院(Torrington Superior Court )的出庭時間定為本月22日。在四人被捕後，康州勞工廳也向涉案水療中心頒發了停工令，暫停了它的營運。

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