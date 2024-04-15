私吞4900元兒童禮品卡 市府官員遭起訴

曼哈頓地區檢察官白艾榮近日公布了一起公務員犯罪案件，一名市兒童服務管理局的前高級官員，將本應獎勵給兒童的禮品卡據為己有。(記者許君達／攝影)

曾任紐約市 兒童服務管理局(New York City Administration for Children’s Services, ACS)高級官員的拉米雷斯(Courtney Ramirez)，近日在曼哈頓 刑事法庭認罪，承認她貪汙14張、總價值4900元的禮品卡的罪行。令人不可思議的是，拉米雷斯貪汙的禮品卡原本計畫用於為受到幫扶的兒童發放獎勵。

根據相關法庭文件，現年51歲的拉米雷斯2019至2020年間在兒童服務管理局任執行董事，負責監督該機構的兩個項目。她所負責的其中一個項目是「領導力激勵培訓計畫」(Leadership Incentive Training Program)，該計畫旨在鼓勵離開原生家庭、寄養以及受到ACS青少年司法項目保護的兒童，參與培訓以便順利進入社會，完成培訓後，ACS將提供價值350元的禮品卡作為獎勵。拉米雷斯的其中一項職責便是為符合條件的兒童發放禮品卡。

然而，拉米雷斯卻將14張本應發給兒童的禮品卡據為己有，貪汙所得總價值4900元。據法庭文件描述，拉米雷斯偽造了相關文件和簽名，假冒獲獎兒童已領獎完畢，然後自己冒領禮品卡。市調查局局長(DOI)斯特勞伯(Jocelyn Strauber)透露，該局曾接到一名市兒童服務管理局員工的舉報，稱一名在紀錄中已經簽收了禮品卡的少年投訴，說他從未收到一分錢，並由此揭開了拉米雷斯貪汙犯罪的事實。

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)表示，拉米雷斯在公務崗位上濫用職權中飽私囊，辜負了供養她的納稅人，並強調，濫用權力的政府官員無論貪腐數量多麼微小，都將被追究責任。

被告拉米雷斯認罪的罪名為一項公務行為不當(Official Misconduct)，屬A級輕罪。在認罪條件中，她承諾繳納4900元賠償金並放棄上訴權利。在繳納罰款後，她將被判處有條件釋放。