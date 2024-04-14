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兒子公園小便被罰 亞裔女不滿

記者范航瑜／紐約報導
46歲的佐佐木美智子一名日裔職業舞者和演員。(取自佐佐木個人官網)
46歲的佐佐木美智子一名日裔職業舞者和演員。(取自佐佐木個人官網)

紐約市一名亞裔女演員近日前因為讓四歲的兒子在公園內小便，被罰款50元，她表示當時是逼不得已的緊急狀況，公園廁所又因維修關閉，拒絕支付罰單，稱這是做為父母的原則問題，將抗爭到底。聽證會定於7月2日。

46歲的佐佐木美智子(Michiko Sasaki)是一名日裔職業舞者和演員，本月6日，她和兒子Kobe在曼哈頓下城砲台公園城(Battery Park City)的遊樂場內玩耍，兒子突然表示想去洗手間。

佐佐木將兒子帶到了最近的廁所，卻發現那裡寫著「無廁所」，她頓時亂了陣腳，因為她兒子患有焦慮症和感覺處理障礙。不到最後一刻，Kobe都不知道需要上廁所。

兒子對她說：「我要尿褲子了。」情急之下，她只好將兒子擋住，想讓兒子就地解決。就當Kobe剛拉下褲子，幾個公園工作人員就衝了上來將她攔住。工作人員表示，室外小便是違法行為，並要求佐佐木出示身分證。最終她被處以50元罰單。

市公園局發言人表示，紐約市公園內有超過1600個公共洗手間，「公園內公共小便是嚴格禁止的，請大家使用公共洗手間。」但佐佐木指出，作為母親，幫孩子找廁所卻找不到已是家常便飯。

有需求找公共廁所卻遍尋不得，已經是許多紐約客的共同經歷，在曼哈頓華埠，僅有哥倫布公園和羅斯福公園的兩處廁所，且衛生條件都不盡人意，不少華人不到萬不得已都不會選擇使用這些廁所。

地鐵站內，華人常用的堅尼路(Canal St. )、東百老匯(East Broadway)和格蘭街(Grand St.)地鐵站內，都沒有設置廁所，唯一較近的有廁所的地鐵站在布碌崙大橋-市政廳(Brooklyn Bridge-City Hall)。此外，華埠很多餐廳也不願意提供洗手間給未消費的民眾。

2017年，紐約市出台了刑事司法改革法案，將公共小便等輕微違法行為非刑事化。現在隨地小便被歸為民事違規行為，最高可罰款450元，但不會開具刑事罰單。

紐約市除了公廁數量少，衛生環境也不盡人意。圖為華埠哥倫布公園的廁所。(記者范航瑜...
紐約市除了公廁數量少，衛生環境也不盡人意。圖為華埠哥倫布公園的廁所。(記者范航瑜／攝影)

地鐵站 紐約市 華埠

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