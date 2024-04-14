我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

地鐵攻擊大提琴手 嫌犯被控兩罪

記者許君達／紐約報導
涉嫌於今年2月在地鐵站內無故襲擊大提琴手的嫌犯被起訴，此前曾有八次前科。(截自eyeglasses.stringmusic Instagram)
涉嫌於今年2月在地鐵站內無故襲擊大提琴手的嫌犯被起訴，此前曾有八次前科。(截自eyeglasses.stringmusic Instagram)

日前涉嫌在曼哈頓地鐵站內，無故襲擊一名大提琴手的嫌犯亨特(Amira Hunter)，近日遭曼哈頓地區檢察官辦公室，以D級重罪二級襲擊(Assault)和A級輕罪四級違法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)等兩項罪名起訴。

亨特涉嫌於今年2月13日在曼哈頓中城的先鋒廣場(Herald Square)地鐵站內，持重物攻擊大提琴手佛瑞斯特(Iain Forrest)。

起訴書顯示，當時佛瑞斯特正在站廳層演奏，亨特突然從後方接近他，抄起佛瑞斯特放在地上的金屬水瓶，重擊他的後腦部位。亨特作案的全過程皆被拍下，並發在了社群平台上。

根據佛瑞斯特的證詞，他在被襲擊後，感到頭部劇烈疼痛和一陣眩暈。而這已經是他今年第二次遭受攻擊了，此前，他曾在時報廣場(Time Square)地鐵站內被人搶奪樂器。而在人身安全不保的情況下，他計畫無限期暫停在地鐵站內的演出。

根據警方記錄，亨特在本次被捕前曾有過八次前科，罪行包括盜竊以及攻擊自己的母親。在因本次犯罪被捕後，曼哈頓檢方曾提出1萬5000元保釋金或4萬5000元保釋抵押金的要求，但法官最終裁決她無保金獲釋。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，地鐵音樂家為匆忙的通勤者帶來短暫的快樂，他們應該與乘客一樣享有安全的環境。而亨特隨意而粗暴的行為則給他們帶來了肉體痛苦和精神創傷，任何威脅紐約市民公共交通安全的人都要被追究責任。

地鐵站 曼哈頓 紐約市

上一則

大紐約僑界急難救助會 年會暨交接禮

下一則

兒子公園小便被罰 亞裔女不滿

延伸閱讀

將女友推下地鐵月台 害她雙腿截肢 紐約「恐怖情人」遭重判

將女友推下地鐵月台 害她雙腿截肢 紐約「恐怖情人」遭重判
新州、紐約、賓州 多人目擊大顆流星

新州、紐約、賓州 多人目擊大顆流星
新州餘震2天達39次 未來1周恐仍有餘震

新州餘震2天達39次 未來1周恐仍有餘震
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

熱門新聞

巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29
市警啟用全新「藤壺」設備，懲罰違法停車者。(市警交通處官方推特)

紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用

2024-04-07 19:06
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
紐約市的法律專家警告，法律漏洞正在助長更多的租霸。圖為飽受折磨的小房東此前在集會上講述自己的遭遇。(記者高雲兒╱攝影)

紐約租霸愈來愈多 專家：法律漏洞助長

2024-04-08 06:37

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房