地鐵攻擊大提琴手 嫌犯被控兩罪

涉嫌於今年2月在地鐵站內無故襲擊大提琴手的嫌犯被起訴，此前曾有八次前科。(截自eyeglasses.stringmusic Instagram)

日前涉嫌在曼哈頓地鐵站 內，無故襲擊一名大提琴手的嫌犯亨特(Amira Hunter)，近日遭曼哈頓地區檢察官辦公室，以D級重罪二級襲擊(Assault)和A級輕罪四級違法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)等兩項罪名起訴。

亨特涉嫌於今年2月13日在曼哈頓中城的先鋒廣場(Herald Square)地鐵站內，持重物攻擊大提琴手佛瑞斯特(Iain Forrest)。

起訴書顯示，當時佛瑞斯特正在站廳層演奏，亨特突然從後方接近他，抄起佛瑞斯特放在地上的金屬水瓶，重擊他的後腦部位。亨特作案的全過程皆被拍下，並發在了社群平台上。

根據佛瑞斯特的證詞，他在被襲擊後，感到頭部劇烈疼痛和一陣眩暈。而這已經是他今年第二次遭受攻擊了，此前，他曾在時報廣場(Time Square)地鐵站內被人搶奪樂器。而在人身安全不保的情況下，他計畫無限期暫停在地鐵站內的演出。

根據警方記錄，亨特在本次被捕前曾有過八次前科，罪行包括盜竊以及攻擊自己的母親。在因本次犯罪被捕後，曼哈頓檢方曾提出1萬5000元保釋金或4萬5000元保釋抵押金的要求，但法官最終裁決她無保金獲釋。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，地鐵音樂家為匆忙的通勤者帶來短暫的快樂，他們應該與乘客一樣享有安全的環境。而亨特隨意而粗暴的行為則給他們帶來了肉體痛苦和精神創傷，任何威脅紐約市 民公共交通安全的人都要被追究責任。