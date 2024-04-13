法拉盛竊車案 1個月大增20%

轄管包括皇后區法拉盛的市警109分局近日召開警民會，將「月度最佳警察」頒發給警察Emily Alexander。(記者高雲兒／攝影)

轄管包括皇后區 法拉盛的市警109分局近日召開警民會，表示總體犯罪率持續下降，但竊車案仍然不斷上升，過去一個月內上升20%，提醒車主將方向盤上鎖，防止車輛被盜；另外鑒於選舉即將到來，聯邦調查局(FBI)多名工作人員來到現場，講解多種選舉犯罪，並呼籲民眾如有發現應積極反映。

市警109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，整體犯罪率相比去年同期下降16%，和上個月相比則下降23%，其中劫案下降10%，重罪攻擊案(felony assault)下降41%，入室盜竊(burglary)下降46%， 重竊案(Grand Larceny)下降22% ，汽車重竊案(Grand Larceny Auto)仍上升20%。

他表示，近期有很多通過窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)從布朗士 來到皇后區偷車的竊賊，觀察到這一現象後，他們在近日成功抓獲兩名偷車賊， 這些嫌犯隨身帶著偷竊工具和USB接口線，通過猛力破壞車鑰匙孔，然後用USB接口線連結，就能啟動車輛逃之夭夭。

科爾曼說，最簡單的應對法就是給方向盤上鎖，尤其是本田(Honda)、起亞(Kia)和現代(Hyundai)車主，「當竊賊看到上鎖了，就會轉移目標」，或者車主可以在車內藏入蘋果(Apple)定位裝置AirTag，以便追蹤車輛。

科爾曼將3月的「月度最佳警察」頒發給Emily Alexander，當時她正和拍檔調查轄區分局內猖獗的竊車案件，但當接到311的機車超速報告時，他們立即停下調查，追蹤兩輛超速機車，之後兩輛機車停下，雙方拿出刀具開始鬥毆，警方及時到達現場阻止，並逮捕兩人，事後發現此二人偷竊了受害人的機車，受害人正在追逐。局長科爾曼表揚了Emily Alexander的機敏和多任務處理能力。

聯邦調查局多位警員也來到當日會議上，介紹了選舉犯罪，並說此類犯罪在1970年後逐漸變得複雜多樣化，當前他們主要打擊三種類型，第一種為選民選票欺詐(voter ballot fraud)，包括未正確註冊、缺席選票詐騙和多次投票 等；第二種為選舉權侵犯，比如有人在網上謊稱可以通過短信投票等；第三種則為競選資金犯罪，對競選人來說，保持資金來源和去向都十分重要，且這筆資金也不可濫用。他們呼籲如果市民在日常生活中注意到此類犯罪，需要積極報告，確保選舉公正進行。