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紐約客談／地檢有效打擊殺豬盤 振奮人心

紐約客談

布碌崙地區檢察官蔣莎樂日前宣布破獲一起涉及千萬元、受害者橫跨全美的殺豬盤騙局，是自該詐騙手法近年盛行以來，美國執法機構首次作出了具有成效的打擊行動；打破了長年來因跨國、網路犯罪導致調查受阻的瓶頸，也證明了受害者必須報案，協助執法人員調查，研發更多有效打擊殺豬盤的應對措施。

首先，地檢辦公室成立了進行針對性調查的「虛擬貨幣部門」，足以證明這個向華裔、或其他弱勢移民群體下手的犯罪，其嚴重性已經大到引發主流社會的關注；通過收集多個受害者的線索，地檢查封了某投資網站、其衍生出的相關網址和虛擬伺服器的使用，確實這些舉措只會避免更多人受害，無法將受害者損失的錢追討回來。

但這是打擊殺豬盤以來，除被動性地教育公眾提防詐騙外，第一次有了主動出擊的作為；自執法人員願意投入資源開始，便查到了詐騙的起源地、資金流傳之地，披露更多關於殺豬盤幕後操作的信息，從無到有，是非常大的突破。

長期以來，執法當局對此類跨國的線上犯罪帶來的調查局限性感到無奈，受害者的報案也無法挽回損失，逐漸失去信心；但地檢此次破案，說明殺豬盤布局不是百無一漏，執法當局不是完全沒辦法治騙子，「敵人在暗我在明」的困境，不會一直持續。

地檢成立了相關部門，或許是對打擊殺豬盤做了長久戰鬥的準備，而隨著他們掌握的情況愈多，日後打擊殺豬盤的應對措施，相信只會有增無減，指日可待；當然這當中仍亟需大量受害者的配合調查，助執法人員找出詐騙模式、應對方法，因此出事後還是要報案為佳。

殺豬盤 虛擬貨幣 布碌崙

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